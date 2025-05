La impactante confesión de Claudia Villafañe sobre la pérdida de Diego Maradona: "A veces le hablo"

Luego, rememoró cómo fue la primera vez que viajó al exterior con Maradona. "Me fui de viaje con Diego. Fue a Alemania, por la marca deportiva que tenía. Era menor y mi papá me tenía que firmar el permiso para salir del país y yo no le quería pedir. Entonces lo llama él, se juntan a hablar y me dice que no, que ni loco nos dejaba ir solos a Alemania. Yo me puse a llorar, y después me dijo que era mentira, que mi papá me había autorizado. Pero primero me hizo llorar, casi lo mato. Fue emocionante. Pero bueno, me podía haber evitado el llanto", expresó.

Claudia Villafañe y Diego Maradona

Más adelante, Villafañe se sinceró y habló de la pérdida de Maradona: “Fue muy duro, muy fuerte. A veces pienso que se perdió un montón. Sé que está igual, dando vueltas por ahí, pero se perdió un montón”.

Y siguió: “A Azul, la última hija de Dalma no la conoció, a Roma sí. A Benja (el hijo de Gianinna y el Kun Agüero) lo disfrutó muchísimo. Se tomaba un avión y se iba a verlo cuando vivía en Madrid. Benja lo recuerda. Roma, aunque lo vio re poquito, también se acuerda. Y Azul lo nombra como si lo conociera y no”.

Además, confesó que en algunos momentos habla con el recuerdo de Maradona: "A veces le hablo. Viste cuando estás sola y ‘la puta madre vos podrías haber estado acá, poder estar, estar disfrutando de un montón de cosas’. Y hay cosas que me duelen más cuando se trata de mis hijas".

Dalma, Gianinna, Diego Maradona y Claudia Villafañe.jpg

La picante afirmación de Matías Morla sobre Claudia Villafañe: "Diego Maradona se murió pensando que..."

A horas del juicio por la muerte de Diego Maradona, Matías Morla rompió el silencio y apuntó contra Claudia Villafañe y sus hijas, Dalma y Gianinna.

En una nota con Puro Show (El Trece), el abogado disparó contra la organizadora de eventos, al recordar que el astro había iniciado una feroz denuncia contra la madre de sus hijas.

"Hay un tema que está vinculado a por qué este odio profundo. Es muy sencillo. Diego toda su vida denunció a Villafañe por robo. Diego se murió pensando que la había robado. Le allanó la casa a Villafañe. La denunció en la justicia penal económica. La denunció en la justicia criminal y correccional. La demandó por nulidad. La demandó por el robo de sus propiedades. De su casa. De sus bienes. La acusó de no devolverle la plata. Todo esto que estoy diciendo, Maradona lo dijo hasta el cansancio un montón de veces públicamente", afirmó.

Morla señaló que él se convirtió en un blanco fijo de Claudia y sus hijas por haber sido abogado de Maradona en ese caso. "¿Y en qué quedaron esas causas? ¿Y quién hacía las denuncias? Yo. Ahora, me estoy comiendo el vuelto de lo que Diego dijo que había que hacer”, advirtió.

El famoso letrado fue por más y recordó que El Diez mantenía un vínculo de tensión con su ex y sus hijas. "Diego tampoco tenían relación ellas. Hay hechos muy notables que yo no los puedo producir porque no fueron públicos. Ahora, querer entablar que estaba todo perfecto, que no había denuncias de robo ni de fraude, que eran la familia Ingalls, que tomaban una limonada los domingos y se abrazaban y bailaban", aseguró.

"¿Existen esas denuncias, entonces? Son todas en tribunales. Ponés el apellido de Claudia Villafañe y Diego Maradona y están en lugares públicos", agregó.

Al finalizar, Morla indicó que las denuncias que realizaron en su contra no prosperaron en la Justicia. "Las acusaciones que a la fecha se declaran en bancarrota de acusaciones... Me dijeron, 'asociación ilícita', no prosperó, 'reducción a la servidumbre', no prosperó, 'circunvención de incapaz que Diego estaba mal', no prosperó. Quisieron sacarle la marca a las hermanas y tampoco no prosperó", cerró.