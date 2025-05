Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano 2024

Los participantes, en el confesionario

Tato Algorta fue por Lourdes Ciccarone (2) y Gabriela Gianatassio (1).

Luz Tito nominó a Gabriela (2) y a Juan Pablo De Vigili (1).

Katia 'La Tana' Fenocchio le dio dos votos a Juan Pablo y uno a Lucía Patrone.

Eugenia Ruiz votó a Sandra Priore (2) y a Lourdes (1). (Votos anulados)

Lucía fue por Lourdes (2) y a Gabriela (1).

Gabriela votó a Luz (2) y Juan Pablo (1).

Sandra Priore nominó a Gabriela (2) y a Juan Pablo (1).

Selva Pérez votó a Sandra (2) y a Lourdes (1).

Chiara fue por Luz (2) y a Juan Pablo (1).

Ulises Apóstolo votó a Luz (2) y a La Tana (1).

Juan Pablo le dio dos votos a La Tana y uno a Lourdes.

Lourdes nominó a Juan Pablo (2) y a Lucía (1).

Los visitantes, en el confesionario

Pablo, el amigo de Selva Pérez, votó a La Tana (2) y a Lucía (1).

Titi, la hermana de Eugenia Ruiz, nominó a Sandra (2) y a Lourdes (1).

Por lo tanto, quedaron nominados Chiara, Juan Pablo, Lourdes, Gabriela y Luz y ellos deberán enfrentarse el próximo domingo en una placa negativa.

La durisima sancion de Gran Hermano a Chiara por romper las reglas: "No podrás..."

Este martes, en Gran Hermano 2024 (Telefe), la participante Chiara Mancuso volvió a ser sancionada por hacer referencia a los gritos del exterior.

"Quiero ser muy claro. En este juego solo debería importarles lo que sucede puertas adentro. Ese es el sentido del aislamiento", comenzó diciendo el ojo que todo lo ve enfrente de los jugadores y los visitantes.

Luego, el 'Big' remarcó: "Cualquier grito, lo mismo da si es favorable o adverso. No tiene que incidir en el estado de ánimo de nadie ni otorgarle un valor significativo al punto de conjeturar que ese grito determina la mirada del afuera, gravísimo error. Es para ahuyentar esos fantasmas que impuse la regla de no hablar sobre los gritos".

"Sin embargo, no siempre acatan esta norma cuya finalidad es alentarlos a que solo se concentren en su propio desempeño puertas adentro", continuó.

"Quiero dirigirme a Chiara, en particular. Sos consciente que anoche recibiste un grito sobre el cual hiciste referencia en la casa, situación que me obliga a aplicar una sanción. A partir de este momento, Chiara, estás nominada, es decir, formás parte de la placa de esta semana y no podrás ser salvada por el líder",le comunicó el dueño de la casa a la morocha.