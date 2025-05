Se dio a conocer el parte policial de la internación psiquiátrica del hijo de Palito Ortega: "Es preocupante"

“Se recibió llamado al 911 del juez Trujillo solicitando un móvil para dar cumplimiento a la internación psiquiátrica”, arranca el texto. Hasta que llega a la frase más resonante al explicar el estado del hijo de Palito: “Al llegar al lugar se exhibió la orden judicial de internación involuntaria por considerarse un peligro para sí y para terceros el señor Martín Ortega, hijo del ex cantante Palito Ortega”.

Asimismo, esa documentación especifica la presencia de un familiar muy querido, dado que reza: “Al momento se encontraba acompañado por su hermana Julieta”. Y también ratifica que no se encontraban cámaras en el domicilio: “Se destacó al operativo el negativo de medios periodísticos”.

Por su parte, Luis Bremer actualizó el avance de esta circunstancia sensible y confirmó en A la tarde la reacción del clan Ortega al explicar: “Sebastian está volviendo de Miami ahora, no es una situacion nueva, es preocupante hace tres años. Julieta lo visitaba todos los días”.

Martín Ortega

Quién es y a qué se dedica Martín Ortega, el hijo de Palito y Evangelina Salazar que debió ser internado

En las últimas horas se conoció que Martín, de 56 años, el mayor de los seis hijos de Palito Ortega y Evangelina Salazar, debió ser internado de urgencia luego de una crisis psiquiátrica.

A diferencia de sus hermanos, se mantiene alejado de la exposición, pese a que siempre ha estado vinculado con los medios.

Actualmente, Martín Ortega trabaja como asesor artístico en Underground, la productora que fundó y dirige su hermano, Sebastián.

En 2019, en una nota con La Nación, el hijo de Palito habló de su cargo en dicha productora. “Lo mío es una especie de curaduría. El trabajo de productor no lo sabría hacer. Te exige mucho de oficina, hay que llamar para contratar gente. Lo que yo hago es recibir los libros, pulir, finalmente reeditar. En realidad me meto en todo: que no haya incoherencias en alguna escena, o detalles que tienen que ver con la estética y actores”, detalló.

En sus redes sociales, Martín suele compartir fotos de su día a día y junto a su familia. Aunque ostenta el perfil bajo, es amigo de varias figuras del ambiente artístico como Andrea Rincón, Ernestina Pais y Lucía Galán.