El exabrupto de Bati por una versión que compromete a Diego Poggi: "Los vieron en los baños de..."

En Gossip, el programa de Pilar Smith en Net TV, le hicieron una nota al ex Gran Hermano y le preguntaron por la información que circuló.

Esthercita, panelista del ciclo, dio los detalles del caso. "Es algo que salió en Twitter. Dijeron que habían tenido un encuentro en un baño. Los vieron en los baños de Telefe. ¿Frecuentan los mismos baños?", planteó.

"Es imposible en Telefe. Obviamente, es mentira lo que dijeron. Yo a Diego no lo conocía hasta que salí de la casa. Lo conocí...", comenzó diciendo Bati. "En los baños...", insistió la columnista.

"Basta chicos, es un tema serio!", expresó Pilar, que intentaba obtener una respuesta de parte del ex GH. "¿Sabes que pasa? Son preciosos. Yo quiero ser la madrina", bromeó Esthercita.

"La verdad es que lo conocí en Telefe y luego en All Access", continuó Bati. "¿Y hubo access?", lanzó la panelista, con picardía. "¡Que pelotu...!", fue la reacción del ex integrante del exitoso reality.

"Me parece que el rumor nace una vez que ven a Poggi en el debate. Es algo que inventó el fandom de Furia", expuso el ex GH. "Pero cuando estabas adentro, en la casa, Poggi dijo que le parecías lindo", recordó Esthercita y le preguntó al invitado si pensaba lo mismo del conductor de All Access. "Es hermoso, pero estamos los dos en pareja", reconoció Batti.

Finalmente, el muchacho reiteró que todo lo que se dijo carece de asidero. "Es todo esto es un invento de alguien de Twitter. Además, ponele que fuese a engañar a mi novio, no lo haría en Telefe... tengo casa. Hay un millón de lugares. Si vas a inventar un rumor, decí: 'los vieron saliendo de un telo'", concluyó.

Rodrigo Lussich expuso la desmedida reacción de Diego Poggi por la versión que circuló: insultos y amenazas

En Intrusos (América TV), Rodrigo Lussich se hizo eco de un rumor que nació en las redes sociales sobre un supuesto affaire entre Diego Poggi y el ex Gran Hermano Santiago Bati Larrivey.

El conductor dio cuenta de la información que circuló y lo que dijo el conductor del streaming de Telefe sobre dicha versión.

Diego Poggi y Bati se tomaron con humor el asunto y desmintieron todo al aire en All Access, uno de los ciclos que muestra intimidad de lo que pasa en la casa de Gran Hermano.

Anoche, en la edición nocturna del streaming, el conductor de Telefe le dedicó un fuerte descargo a Rodrigo Lussich. "Subieron un montón de cosas falsas. Lo que da miedo es que gente que tiene un programa de aire, gente que se hace llamar periodista… Yo laburé ocho años en dos canales de noticias. Lo que tienen que hacer es llamar y preguntar al protagonista o a la víctima", expresó, indignado.

Este jueves, en Intrusos, Rodrigo Lussich se tomó unos minutos para hablar del tema. El periodista reveló la charla que tuvo con Poggi tras la información que dieron al aire.

"Lo primero que nos dijo es que éramos unos hijos de p... Me dijo que todo salió de cuentas fakes. Le dije: 'mañana hacemos un descargo'. Me respondió en un tono de mier... Yo le corté el teléfono porque a mí no me grita nadie. Y ahí lo llama a Adrián Pallares", detalló.

"Vamos a tratar de solucionarlo. Me dice: 'yo ya hablé con los abogados'. En ese instante, se comunican conmigo desde Telefe. La charla mía con Diego fue amable. Estaba enojado y lo entendí, pero después vienen insultos del otro lado para Rodrigo", sumó Pallares.

"Adrián me insistió: 'hablé con él'. Hablé. Le mandé un mensaje diciéndole que le iba a pedir disculpas porque no tengo problemas en hacerlo. Él, sin embargo, pretendía que yo diga que yo era un mentiroso, que yo había mentido sobre él, que le estaba arruinado la carrera", continuó Lussich.

"Empezamos un ida y vuelta que terminó con un mensaje de él diciéndome que yo era una mierd... un mediocre y que, como me lo quise levantar en 2017, él lo iba a contar. Me amenaza como si yo hubiera cometido un delito", añadió.

Al finalizar, Lussich dijo que Poggi "perdió la chaveta" y señaló que dejó más dudas que certezas con su reacción tan exagerada. "Para ser mentira, tuvo una reacción demasiado exagerada", cerró.