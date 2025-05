Apareció el video de la violenta agresión de Javier Naselli a Vicky Xipolitakis al lado de su hijo

“Revés judicial para Javier Naselli en la casusa que lleva adelante Victoria Xipolitakis en contra de su expareja, padre de su único niño", aseguró Virginia Gallardo en el ciclo Mujeres Argentinas, El Trece.

"Este es el episodio por lo que lo terminan condenando (a Naselli) y que sea firme la sentencia de este caso", añadió la panelista.

Se trata de una fuerte discusión entre Xipolitakis y Naselli donde él le arroja el teléfono celular de ella al piso y se ve al niño interviniendo y saliendo en defensa de su mamá.

“Es una discusión. Él le tira el celular al piso. Y está el niño en defensa de su madre. Es violenta la situación”, detalló Gallardo. “Es del 27 de julio de 2024”, detalló la conductora María Belén Ludueña.

El video fue prueba clave en la Justicia para el fallo en favor de Xipolitakis a su denuncia contra su ex pareja.

Vicky Xipolitakis disparó picante tras ver a la China Suárez con su nombre en la camiseta del Galatasaray

La feroz pelea de la China Suárez con Yanina Latorre a través de las historias virtuales de Instagram generó la reacción de Mauro Icardi, quien no dudó en salir a bancar a su actual novia publicando postales de la ex Casi Ángeles con claros meta mensajes contra la angelita y también su ex, Wanda Nara.

A través de sus Instagram Stories, el futbolista mostró a Eugenia de espaldas con la camiseta oficial del Galatasaray puesta llevando en la espalda el número 9 y el nombre China, tal como solía hacer Wanda cuando iba a verlo a la cancha en Estambul, así como otra de frente como para que no quede duda alguna.

Así, mientras analizaban las novedades del Wandagate desde Cortá por Lozano, Telefe, Vicky Xipolitakis se indignó al ver las imágenes y disparó molesta: "¿A todas las mujeres que vas conociendo le ponés la camiseta? Muy básico".

En tanto, al ver otra postal de la actriz junto a Icardi donde ella hace el gesto del león dormido característico de Mauro en la cancha, la griega deslizó que seguían "las provocaciones", en referencia a la declarada guerra a Latorre, quien luego se despachó con todo mostrando los chats entre la China y Wanda allá por 2021 luego del encuentro íntimo entre la actriz y el marido de Nara.