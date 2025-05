La famosa que se separó en medio de un escándalo de infidelidad y ya encontró nuevo amor

Lo cierto es que la rosarina es ahora vinculada a otro cantante: Tobías Medrano, uno de los integrantes del conocido grupo de cumbia La T y la M.

La vinculación entre los dos llegó por parte de los fanáticos en las redes que asociaron dos historias de ambos muy parecidas y que sería el mismo lugar.

nicki nicole 2.jpg

En la historia que subió Nicki Nicole a su cuenta en Instagram, donde parece estar compartiendo una cena romántica en un restaurante, añadió un corazón y un rayo.

Y él subió una historia donde se ve que estaba justo en el mismo lugar, el reconocido local gastronómico Gardiner, donde suelen concurrir muchos famosos.

Los seguidores de ambos encendieron las alarmas del posible inicio de romance entre los dos luego de esas llamativas historias y mientras tanto los dos guardan silencio en público.

¿Nicki Nicole apuesta nuevamente al amor después del duro golpe al corazón de Peso Pluma?

tobias medina cantante la t y la m historia nicki nicole.jpg

tobias medina cantante la t y la m historia nicki nicole 2.jpg

El picante descargo de Nicki Nicole tras los rumores de romance con el hijo de Zulemita Menem

Las mieles de la fama la tienen a maltraer a Nicki Nicole, dado que más allá del disfrute de su éxito el hecho de que su vida privada deje de serlo es el costado que claramente la está afectando y molestando por demás.

Así, después de que a fines del año pasado la vincularan con Enzo Fernández, sindicándola como la causante de la breve separación de Valentina Cervantes, ahora la rosarina fue señalada como el nuevo amor de uno de los hijos de Zulemita Menem.

Fue Débora D'Amato quien afirmó que la cantante estaría comenzando un romance con Luca Bertoldi Menem, el hijo mayor de Zulemita.

“Por más que lo desmientan, el martes estuvieron en Punta del Este. Tenemos lugar, hora y qué comieron. La mismísima Nicki Nicole y el hijo mayor de Zulemita Menem... Estamos hablando de Luca Bertoldi Menem. Muy linda pareja”, aseguró la periodista en Viviana con vos, El Trece.

TW Nicki Nicole - descargo 1.jpg

Y tras compartir un video donde supuestamente se los ve juntos cenando en Punta del Este, apenas pasaron algunos minutos para que Nicole saliese al cruce desde su cuenta de X.

“Décimo novio del año inventado y contando. Ojalá el próximo sea uno que tenga panadería, así le hablo para pedirle medialunas. Encime me emparejan con todos menos con el que me gusta. Con razón no me habla, debe pensar que la estoy gozando. We estaba re caliente", disparó así Nicki en una serie de tres posteos en la ex red social del pajarito.

Pero eso no fue todo, porque al cabo de unos minutos agregó molesta: "Además no quiero novio. Quiero estar soltera y jugar a los sims (videojuego). ¿Y sabés qué es lo que más me molesta?".

"Bueno, los quiero muchos. Ya hice mi descargo del día. Pueden hacerlo también. Besos. Que estén bien", concluyó aliviada tras desahogarse.