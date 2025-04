Se conoció el escandaloso motivo por el cual Wanda Nara le dice "Tatiana" a la China Suárez

“Cambió la estrategia, ahora habla muy bien, sabe expresarse, muestra el carisma, responde todas las preguntas que la incomodan. Yo, lo único que sentí es que la cara le cambió un poco cuando apareció la palabra ‘China’, siento que, quizás por dentro, le pasa algo. Fijate que cuando hablaba de Icardi, también dijo ‘le deseo lo mejor’”, indicó Matías Vázquez.

China Suarez

A lo que Pampito sumó: “Es hábil Wanda. Cómo se la banca delante de un montón de periodistas preguntándole, matándola a preguntas y ella contesta todo. Después analizaremos si es verdad o mentira lo que dice, pero contesta todo, y con una templanza y un carisma”.

“A mí me parece que ella está acudiendo a la Justicia, que es algo para todos y, en la misma nota, dice que ella no lo pidió y después dice que lo pidió. Entonces, no entiendo", dijo Angie Balbiani.

Y continuó: “También, por otro lado, dice que los chicos están al margen de todo cuando arranca. Y después da una entrevista y dice que los chicos miran TikTok y ven que una Tatiana es una Tatiana. Entonces, ¿están al margen de todo o miran TikTok?”.

Luego, Pampito reveló la razón por la que Wanda llama con el nombre de "Tatiana" a la China Suárez: “’Tatiana’ le dice a La China Suárez, porque Tatiana se les dice a las mujeres que supuestamente les roban el novio a una amiga”.

wanda nara 4.jpg

Wanda Nara compartió una jugada foto desde el baño y un particular detalle llamó la atención de todos

Luego de hacerse ciertos retoques estéticos que causaron revuelo, Wanda Nara compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que se tomó en el espejo de su baño pero un detalle en el fondo revolucionó los comentarios.

"Tu bad bitch", escribió la mediática en el pie de foto. En las imágenes, se la podía ver en ropa interior posando de forma sexy y con una funda de celular que llevaba la cara de L-Gante.

Si bien no faltaron los comentarios acerca de su físico, muchos también repararon en la balanza digital que se encontraba apoyada en el suelo del baño.

"Wanda con la balanza en el baño somos todas", “La balanza de fondo en la primer foto delata su obsesión”, "Lo preocupante de esto es el mensaje que da respecto al peso", le escribieron algunos usuarios preocupados.

A pesar de todo, en el posteo no faltaron los comentarios de apoyo y que repusieron a quienes criticaban y opinaban acerca de su cuerpo.