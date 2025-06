Cristian Castro y su novia, Mariela Sánchez, enfrentaron rumores de embarazo: "Estamos..."

Por último, Cristian aseguró que por priemra vez se siente muy bien acompañado por una mujer. "Estamos todo el tiempo juntos. Ella es todo para mí, es mi niñera, es mi manager, es mi paño de lágrimas", finalizó.

Cristian Castro reveló cuándo será su casamiento con Mariela Sánchez y sorprendió a sus fans

Cristián Castro habló con Intrusos (América TV) y, más enamorado que nunca, reveló cuándo se casará con la cordobesa Mariela Sánchez.

Pablo Layús, en un móvil para el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, le consultó sin vueltas al astro mexicano por la fecha de la boda.

"Es un minón que me cuida muchísimo, me cuida tanto. Se merece todo. Me voy a casar con ella el próximo año", afirmó el cantante de Azul.

Cabe recordar que Castro y Sánchez se reconciliaron hace unos meses después de una escandalosa separación que duró un tiempo. En aquel momento, cuando volvieron a apostar al amor, había expresado:"Nos extrañamos. Estamos pensando en los dos y no hubo un motivo verdadero importante para la ruptura. Era cuestión de relajarnos un poco".