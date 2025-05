Se conoció el mensaje de Belén Ludueña a Luciana Elbusto tras sacarla del aire abruptamente: qué le dijo

Embed

“Quería pedirte disculpas en nombre de la producción por lo que sucedió hoy. No estaba al tanto de que te cancelaron la nota varios días, y que tuviste que esperar para salir. Jamás fue mi intención incomodarte al aire, nos quedaban pocos minutos y justo me escribió Cecilia, que estaba dolida por la situación”, comenzó excusándose la conductora de El Trece.

Al tiempo que concluyó: “Te respeto mucho, y te pido disculpas nuevamente. Por los pocos minutos que quedaban de programa quedó desprolijo. Contá con este espacio para cuando quieras. Espero que puedas comprender. Gracias! Te mando un fuerte abrazo”.

mensaje de Belén Ludueña a Luciana Elbusto - captura LAM.jpg

La dura denuncia de Luciana Elbusto contra Belén Ludueña tras sacarla del aire a pedido de Cecilia Insinga

Después de la entrevista que dio este viernes a Mujeres Argentinas para hablar de su relación amorosa con Diego Brancatelli, la periodista Luciana Elbusto hizo una firme denuncia contra María Belén Ludueña, la conductora el ciclo de El Trece.

Lo cierto es que en medio de la nota, Ludueña recibió un mensaje de Cecilia Insinga, la esposa de Brancatelli y movilera de TN, para frenar la charla por lo que la conversación terminó abruptamente.

Así es que tras ello Elbusto no dudó en hacer un firme descargo desde sus Instagram Stories donde acusó a Ludueña de destrato hacia ella. “Paso por acá porque la verdad sentí un trato que creo que no merecía en el programa de Belén Ludueña, Mujeres Argentinas”, expresó al comienzo del primero de los dos videos.

Allí explicó que desde el lunes la producción de ese programa la estaba llamando para concretar la nota, y después de revelar que esperó "desde las 9 de la mañana para salir por zoom" creyó que no la harían por lo que se fue. Y cuando finalmente la llamaron, volvió a su casa para salir en el programa "siempre con el mayor de los respetos".

En tanto, sobre el final de la charla fue más que clara: "Siento que no fui respetada de la misma manera... Se dio una despedida que me hizo sentir incómoda. Sentí un destrato de ella como conductora cuando yo puse un respeto tres días seguidos para salir en el programa ”.

Y si bien confió que entendía el mensaje de la mujer de Brancatelli, ella también se defendió con similares argumentos. “Tengo un montón de situaciones, mis hijos estuvieron enfermos la semana pasada, cada uno trata de cuidarse como puede”, aseguró.

Fue entonces que Luciana Elbusto se dirigió directamente a Mujeres Argentinas para decirles sin pelos en la lengua: “Ustedes me pidieron hablar, les di mi palabra, estuve con ustedes. No me merecía un corte así, yo lo hubiese hecho de otra manera siendo agradecida”. Así como también agregó un texto al video para que no queden dudas, en el que sentenció: “También podría entenderla viendo que Belén emocionalmente no se encuentra bien, pero sentí un destrato cuando accedí a ellos cada vez que me llamaron”.