Gran Hermano: el drama personal de Lucía Patrone que podría dejarla fuera de juego

Y tras la consulta del uruguayo sobre el sueño, Luchi se desahogó: “Que estaba con otra”, al tiempo que le confesó: “Ayer también lo soñé”. Fue allí que el uruguayo le sugirió que ese podría ser su miedo, y que por eso se le hace presente. "Sí, seguro", admitió entonces preocupada la rubia.

En tanto, acto seguido la participante se explayó y verbalizó su temor a una posible infidelidad por parte de su novio. “A no ser que ya no me esté esperando, que no me quiera más, y se haya ido con otra”, analizó en voz alta aunque inmediatamente recordó lo que le dijo cuando la visitó durante el congelados para tranquilizarse: “Yo me acuerdo siempre lo que me dijo él…", así como también manifestó sus deseos: "Espero que me esté esperando, y que no me haya dejado de querer”.

Lauty Gram reveló el detalle jamás contado sobre la feroz pelea entre Luchi y Chiara en Gran Hermano: "Me dio bronca..."

La picantísima pelea de Chiara Mancuso con Lucía Patrone durante una de las fiestas de Gran Hermano (Telefe), resultó determinante para que Lauty Gram, pareja de la rubia, activase su fandom para eliminar a la morocha del reality.

Así lo contó por primera vez el propio cantante en una entrevista con Lizardo Ponce en su programa de streaming Rumis. Allí recordó cómo vivió la pelea desde afuera, cuando Chiara gritó "¡Aguante la China!" y deslizó que seguro Lauty había vuelto con la ex Casi Ángeles, sin saber claro que ella ahora está en pareja con Mauro Icardi.

“Después de ese ‘Congelados’ que entré, no me acuerdo qué día, fue la fiesta y ahí Chiara le dijo a Luchi lo de la China. Menos mal que entré, imaginate, ahí aislada se iba a hacer ‘la re cabeza’, imaginate que le tiran esa…”, confió molesto por la jugada de Mancuso para mortificar y debilitar a Luchi.

Consultado entonces por la tremenda chicana de Chiara, Lauty Gram fue contundente. “Me dio una bronca... una bronca. Y todos me vinieron a comentar los TikToks con mensajes como: ‘Saquemos a Chiara’, ‘Saquemos a Chiara’. Y bueno, ahí empezó la campaña y la sacaron, y se fue”, reveló entonces su manera de participar indirectamente en el reality para bancarla a su chica y sacar de competencia a Mancuso.