El desconsolado llanto de Ulises Apóstolo en Gran Hermano que destrozó a Chiara Mancuso afuera de la casa

“No sé qué hacer. Desde que se fue Chiara no puedo encontrarme. Intento ser lo más duro que puedo, que no me volteen, que los comentarios no me afecten. Cuando hablan de ella, intento limpiar su nombre, pero se está haciendo más cuesta arriba de lo que imaginé”, agregó verborrágico como siempre a pesar de su llanto.

“Aunque estuviéramos enojados o mal, sabía que ella estaba ahí, dentro del mismo predio. Y hoy, por más que esté descompuesto de llanto, no tengo a quién acudir”, concluyó Ulises. Claro que al verlo tan afectado, desde el afuera Chiara le dedicó tiernos mensajes desde sus redes sociales en señal de apoyo.

“Te amo, Ulises. Me partís el corazón. Si supieras todo lo que te estoy defendiendo y acompañando… Siempre juntos. Aguantá un poquito más, mi rey”, escribió en una de sus Instagram Stories. Al tiempo que en otra, lo defendió de las críticas, al explicar: “Para los que dicen que no llora de verdad: sí llora, y mucho. Solo que a todos no se les hace tan fácil soltar la emoción. Orgullosa de vos. Te amo cada día más”.

La realidad es que a pesar de las diferencias que tuvieron a lo largo del juego, Ulises y Chiara forjaron una verdadera amistad en la casa. Y la salida de la competencia de ella, resultó un golpe durísimo para el cordobés.

Chiara Mancuso y Ulises Apóstolo se volvieron uno dentro de los meses que compartieron convivencia en la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe) y formaron una amistad inquebrantable.

En ese sentido, la hija del ex futbolista Alejandro Mancuso comunicó la importante decisión de vida que tomó para cuando Ulises cuando salga de la famosa casa.

La morocha comentó que planea convivir con su amigo luego de la experiencia en Gran Hermano. “Vamos a vivir juntos. Yo ya estoy alquilando el departamento”, comentó en el streaming Fuera de Joda.

Y además contó que también quiere tener un programa de streaming con él y adelantó al respecto de la idea que tiene: “Ya lo pedí, hoy hablé por el programa. Va a ser de él y yo, con invitados”.

El nombre del ciclo sería Quilombo donde se mostrará todo lo que pasa en la convivencia con Ulises que tendrá entretenidos a sus fanáticos. “Voy a vivir haciendo vlogs, de las peleas, de todo”, puntualizó Chiara Mancuso.

Lo cierto es que mientras Ulises continúa en el reality, Chiara en el exterior ya planea varios proyectos junto a su gran amigo, con quien compartirá hasta vivienda.