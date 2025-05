Florencia Peña compartió fotos de cuando tenía 18 años y un peculiar detalle llamó la atención: "El poder..."

Flor Peña - Aladdin 1.jpg

Claro que en lugar de recibir críticas, el posteo de Flor se llenó de mil es likes en pocas horas así como también los más amorosos comentarios, donde varios amigos del medio repararon en el extraordinario parecido con su hijo Juan.

Laurita Fernández, Analía Franchín, Marcelo De Bellis, Julieta Nair Calvo, Alejandra Majluf y Fer Dente, fueron algunos de los que se lo hicieron saber. Fue éste último quien aseguró inmediatamente: “¡Estás igual a Juan!”, y tras ello le siguieron pudieron leerse otros como “Ay, sos igual a tu hijo. Qué amor”, “Ahhhh, sos igual a tu hijo. Un clon, mal”, “En la primera foto... igual a Juancito la cara, terrible el poder de los genes” o “Tu hijo Juan es igual”.

Flor Peña - Aladdin 2.jpg

Florencia Peña contó la verdad de lo que sintió tras que Juan, su hijo de 16 años, le presentase a su novio

Recientemente Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, presentó desde las redes sociales a su novio Mateo Lofeudo con románticas fotos a puro besos y abrazos desde la playa., lo que generó algunas críticas ya que algunos le marcaron la diferencia de edad que había entre los dos; Juan tiene 16 y su novio 18.

Sobre todo esto, Florencia Peña no dudó en opinar. “Juan de mis tres hijos es el que más me empujó a ser una mejor mamá”, indicó la actriz. “Me enfrento con todas mis estructuras y me encantó”, agregó.

“Juan de chiquito iba con pulseras y carteras a la escuela. Disfrazado con carteras, juzgaba con mis tacos de muy niño”, detalló sobre la personalidad del joven.

Entonces, reflexionó: “es un debate que nos debemos. No es que no podamos entender las nuevas generaciones o no podamos deconstruirnos, somos una generación bisagra. Yo esto lo re banco, pero no es que me costó entender”, asumió y le agradeció a su hijo hacerla transitar por eso, así como aseguró que está muy orgullosa de él.

Sobre las fotos que publicó, contó que su hijo le advirtió que lo había hecho, que no le pidió permiso, pero la llamó y le contó que había publicado las fotos con su novio en Instagram. “Es el ser más libre que conozco”, indicó.

“La presentación con su novio fue hermosa. Eligió a un pibe buen con corazón lindo”, dijo y aseguró que “lo cuida, lo quiere y lo baja”, ya que no es del mundo del espectáculo.