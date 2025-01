Se conoció la millonaria deuda que Wanda Nara tiene con Maxi López: de cuánto es y cuál es el motivo

La periodista también comentó sorprendida que "la casa sigue estando a nombre a Maximiliano López".

Cabe recordar que el exdeportista le había cedido la mansión del barrio privado a la empresaria como forma de saldar la cuota alimentaria de sus tres hijos Valentino, Constantino y Benedicto.

"¿Por qué no pagás la deuda? Es más viva Wanda. Yo creo que Wanda es tan viva que dijo 'no, que quede a nombre de este y no pago nunca más los impuestos", señaló Iglesias.

La reacción de L-Gante cuando le regalaron una hamburguesa tras los chats virales de Mauro Icardi con Wanda Nara

Hace unos días, en LAM (América TV) dieron a conocer captura de conversaciones picantes entre Wanda Nara y Mauro Icardi. En dichas conversaciones, el jugador usaba el emoji de una hamburguesa para hacer referencia a una parte íntima de la mediática.

Un notero de Puro Show encontró a L-Gante y aprovechó para preguntarle por las conversaciones que Wanda filtró del padre de sus hijas.

“¿Cómo viviste que Wanda filtre los chats con Mauro?”, le preguntó el cronista del ciclo de El Trece al referente de la cumbia 420.

L-Gante no se sorprendió con el tema y contestó sin vueltas: “No le doy bola a todo eso. No me causa nada. Es una pelea de ellos... Son chiquilinadas, cosas chiquitas que estorban un poco”.

Acto seguido, el periodista descolocó al artista con un regalo. “Te quiero dar un regalo y espero que te lo tomes bien, es un chiste de lo que estuvo pasando. Abrilo”, le dijo.

Relajado, L-Gante aceptó el obsequito y sumó una cuota de humor. “¡La hamburguesa! Espero que no le hayan echado nada. Es la verdadera hamburguesa”, remató.