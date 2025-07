Desvalijaron el departamento de Carmela Bárbaro: "No fue al voleo"

La periodista también compartió sus sospechas sobre la intencionalidad del robo: "No sé quién fue, pero tengo claro que no fue al voleo, sabían que no estaba y sabían que tardaba. Se llevaron muy pocas cosas, porque buscaban dinero. Está claro que buscaban dinero, yo creo que tenían un mal dato, porque por algo sacaron el aplique de la luz, buscando escondite. Se llevaron la play, el teléfono celular de mi hijo, algunas cositas de oro que tenía, tenía el anillo de compromiso del abuelo de Gerardo (Rozín)".

Consultada sobre cómo accedieron al edificio, respondió: "No sé cómo entraron abajo, sé cómo entraron arriba porque la puerta está marcada". Acto seguido, Cora Debarbieri le preguntó si había cámaras de seguridad que pudieran haber registrado el ingreso de los delincuentes, a lo que Bárbaro respondió: "Está trabajando la policía. Yo tenía cámara en mi casa y se la llevaron".

Visiblemente afectada, expresó su mayor preocupación: "Me duele muchísimo el shock en el que están mis hijos. Yo estaba con el nene, me di cuenta enseguida y no lo dejé entrar. Llamé a la policía antes de entrar".

Finalmente, aportó un dato relevante sobre los responsables del hecho: "Por las imágenes que yo tengo ellos tenían guantes y no se les ve la cara, la tienen tapada".

Carmela Bárbaro aseguró que una ficción de Telefe es copia de una idea de Gerardo Rozín

En LAM (América TV), la periodista Carmela Bárbaro evocó a su excompañero Gerardo Rozín, quien falleció en 2022 debido a un tumor cerebral, y se refirió al supuesto "robo" que habría cometido Telefe con una idea del conductor.

Todo comenzó cuando Maite Peñoñori le consultó por El primero de nosotros, la ficción de Telefe protagonizada por Benjamín Vicuña. Ante esto, Bárbaro comentó: "La idea de Gerardo era parecida". Luego agregó: "Se llamaba Una mujer con sombrero, al principio. Estaba basada en la historia de la mamá, es algo que escribió cuando estaba casado conmigo. Tengo las carpetas con los dos o tres primeros capítulos. Era una mujer que estaba separada, que tenía un novio joven, también tenía un exmarido y un hijo medio adolescente".

"Bueno, es lo mismo", le respondió Maite. Bárbaro, con sinceridad, confesó: "Te soy sincera El primero de nosotros no la vi, porque es un montón para mí". Entonces la panelista le preguntó: "Pero no termino de entender: ¿se lo pagaron a Gerardo o se lo robaron?".

Carmela respondió con cautela: "No sé si quisiera entrar en detalles legales. No le dieron el crédito", dijo en relación a la producción de Telefe.

En ese momento, el conductor Ángel de Brito resumió la situación con ironía: "Presentó, se lo chorearon, y andá a reclamarle a Gardel. Trabajaba en el canal también". A lo que Fernanda Iglesias añadió: "Me parece que hubo un arreglo".

"Hubo un arreglo. No voy a ser yo la que tire detalles. No tiene nada que ver conmigo, podría contar todo, pero hay barros en los que no me interesa meterme", aclaró Bárbaro. Y concluyó: "Lo que para mí fue raro fue la oportunidad, el momento en el que salió. En su momento, cuando él había presentado el proyecto le habían dicho que era muy fuerte, que la gente no quiere ver que el protagonista se muera. Pero tenía mucho otro contenido, y también tenía que ver con lo que pasa en la vida real".