La picante chicana de Roberto Pettinato a Mario Pergolini tras su regreso a la televisión

roberto pettinato posteo tras el regreso de mario pergolini a la television

“¡De todos los programas La Voz Argentina es el mejor! Me acosté tarde pero valió la pena”, disparó el ex músico de la banda Sumo en un posteo donde se lo ve recostado en la cama.

Inmediatamente sus seguidores tomaron ese mensaje con una clara chicana dirigida a Pergolini. "Alto palo a Pergolini jajaja", "¿Como y el de Pergolini?", "El sarcasmómetro explotó", fueron algunos de los comentarios que recibió el posteo.

Cabe recordar que en una nota con Intrusos (América Tv), Mario Pergolini reconoció que su regreso a la tevé se dio motivado, entre otras cuestiones artísticas, por una muy buena oferta económica que le hicieron y que fue imposible de rechazar: "Plata, plata y plata. Pedí en dólares, para qué vamos a mentir. Me hicieron una oferta que no pude rechazar", dijo el conductor entre risas.

Días antes, Mario había lanzado desde su espacio en Vorterix, Maldición va a ser un día hermoso, un picante dardo ante el abrupto levantamiento del programa de Homero Pettinato en El Trece, Reacción en cadena.

"Necesitamos que dure más que lo de Homero Pettinato, que fue dos semanas. Es la televisión actual, antes por respeto eran tres meses. Ahora te contratan y te dicen 'la semana que viene te echamos', así ya pueden empezar a llorar. Yo, como soy más bicho, dije 'mínimo tanto tiempo'", manifestó filoso el conductor.

Mario Pergolini

El incómodo momento entre Mario Pergolini y Guillermo Francella al aire

Mario Pergolini volvió este lunes 14 de julio a la pantalla de El Trece con Otro día perdido después de 15 años alejado de la televisión y entrevistó al actor Guillermo Francella, protagonizando un momento inesperado y divertido.

Todo sucedió cuando Pergolini le preguntó a Francella: "¿No tenés redes?". "No, no tengo redes", respondió el actor. Sin embargo, desde la tribuna alguien lo contradijo con un grito: "Sí, tiene".

"¡Epa!", reaccionó el conductor sorprendido. Y Guillermo Francella insistió: "No tengo. No, no tengo. Hay falsos. Yo no tengo", pero segundos después terminó admitiendo: "La verdad tengo. Te explico: es para leer, lo tengo con un nombre de fantasía, porque me divierte leer un reel".

El destacado artista también compartió una anécdota familiar: "A veces quiero contestar y me llama Nicolás o Johana y me dicen 'te leímos nosotros solo. No publiques nada, papá, si no te sigue nadie'".

Y comentó por qué no tiene redes sociales de manera pública:"Lo veo tan tóxico todo, tan raro todo. Más allá de la crispación del ambiente actual, no comulgo en lo más mínimo. Sé que son útiles, sé que son necesarias, depende para qué, yo no las necesité nunca".