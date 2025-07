Zulemita Menem cruzó con todo a Carlos Nair tras su duro comunicado contra la serie Menem: "No puede..."

“Nair no puede escribir un renglón de corrido. No tiene sentido escuchar a personas que no conocieron en lo más mínimo a mi papá”, leyó la panelista al aire en el ciclo Puro Show (El Trece).

Y agregó sobre la respuesta de Zulemita a Carlos Nair, quienes están distanciados hace tiempo: “La serie es una ficción y como tal a mi papá le hubiera encantado esta serie. Imaginate cuánto lo conocía (por Nair) a mi papá que tiene que hacerse escribir un comunicado".

La serie creada por Mariano Varela, que se estrenó el 9 de julio, sigue la historia de la familia Menem, cuya vida cambia cuando Carlos Menem se presenta a las elecciones nacionales como candidato a la presidencia. Se presenta con seis capítulos que combinan humor, drama, política y sarcasmo.

Leonardo Sbaraglia encarna no sólo al personaje público, sino también al hombre detrás del discurso. En su versión de Menem se palpa la sed de influencia, el deseo de permanencia, la habilidad para el doble discurso y esa astucia para moverse entre opuestos.

A partir de allí, se narran los sucesos que antecedieron al ascenso de Menem al poder y posteriormente su asunción al cargo, donde estableció políticas como la convertibilidad económica, como así también se muestra los ataques terroristas sucedidos durante su mandato.

El elenco de la serie Menem también lo integran: Juan Minujin, Griselda Siciliani, Marco Antonio Caponi, Guillermo Arengo y Jorgelina Aruzzi.

El duro comunicado de Carlos Nair cuestionando la serie Menem: "Burla"

Carlos Nair, hijo de Carlos Saúl Menem, compartió un comunicado donde cuestiona la historia que se presenta en la serie Menem protagonizada por el actor Leonardo Sbaraglia en la piel del ex mandatario.

“Yo, Carlos Nair Menem, Quiero manifestar mi absoluto rechazo al contenido de la serie Menem, que se está emitiendo desde el pasado 9 de julio", comenzó el escrito donde se mostró furioso por la forma en que es representado su padre en la ficción.

Y agregó muy crítico: "Esta serie es una burla y una absoluta falta de respeto a la figura del que fuera dos veces presidente de los argentinos. Si mi padre viviera estaría indignado y nunca habría autorizado este guión de haberlo conocido con anterioridad".

"Quiero recordar que esta serie fue filmada después del fallecimiento de mi papá, por lo que él no tuvo la posibilidad de conocer su contenido", manifestó Carlos Nair.

Y cerró: "El personaje con el que pretenden representarlo es alguien inescrupuloso y caricaturesco que sólo ambicionaba el poder mismo y no en beneficio del pueblo argentino que aún lo recuerda con amor y respeto".