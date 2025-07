Yanina Latorre desafió a Fernanda Iglesias tras la versión de infidelidad de Diego Latorre: "Que..."

"¿Qué le pasa a Fernanda Iglesias con vos?", le consultó el conductor. Y la angelita explicó: "No tengo idea, me enteré por que me fueron diciendo, no lo había visto. Yo no tengo ningún problema con ella, entiendo que no le gustó lo que contamos de las peleas".

Y agregó desafiante ante la escandalosa versión que dejó picando Iglesias sobre Diego Latorre: "Que cuente. Ni Diego ni yo hablamos con Fernanda. Yo no la llamé ni nada, te juro por Dios. Ni me hago cargo de las cosas cuando no está mi nombre", fundamentó.

El conductor también le dio pie a Pepe Ochoa para que le responda a Fernanda Iglesias por otro tema: "De vos dijo que saliste con un casado y no sé qué", le dijo Ángel al panelista.

Y Pepe no se quedó callado: "Fernanda es una periodista medio pedorra", lanzó. A lo que Yanina Latorre dejó de lado ese picante chimento de su marido que deslizó la panelista y la defendió en el trabajo que hace: "Podes estar enojado pero es buena periodista".

"Te he escuchado criticar sin parar de personas hostigadoras de este medio y vos estás haciendo lo mismo literalmente. Entiendo que sos una mina que te gusta romper absolutamente todo, de mí no vas a encontrar nada nunca porque no tengo nada que esconder. Conté una situación que es parte de mi vida y conté que cuando me enteré, yo me separé", le contestó firme Pepe Ochoa a Fernanda Iglesias.

Quién reemplazará a Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda

Ángel de Brito anunció en LAM (América TV) quién conducirá Sálvese Quien Pueda durante las vacaciones de Yanina Latorre la próxima semana.

"A partir del lunes, atención Lizardo (Ponce), atención Majo Martino, Fede Popgold y Ximena Capristo, va a conducir SQP el señor Pepe Ochoa", reveló el conductor.

"La primera persona que busqué y no la consigo por canal es Pia Shaw. La verdad me hubiera encantado que me reemplace, porque laburo en la radio con ella y la rompe", explicó Yanina Latorre con total sinceridad sobre cómo se dio la elección de Pepe Ochoa y en el primer nombre que se le vino a la mente para ocupar su lugar.

"La pedí a Mariana Fabbiani, tampoco puede. Pedí dos mujeres", agregó la angelita, dejando en claro que su intención inicial era que una mujer ocupara su lugar.

"La rompió el otro día", dijo el gerente de programación de América Tv, el Chato Prada, presente en el estudio feliz por cómo condujo Pepe Ochoa LAM ante la ausencia de Ángel la semana pasada un día por reposo tras sufrir una lesión jugando al paddle.