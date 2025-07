Sabrina Carballo se quebró al hablar del tormentoso momento que vive con su ex

Por último, la actriz dejó en claro su pedido a la prensa a la hora de hacer declaraciones. “Lo único que les pedí por favor es que no quería hablar de esto. Es un tema que me angustia mucho así que prefiero no hablar”, concluyó al borde las lágrimas.

Sabrina Carballo y su ex - captura Puro Show

La expareja de Sabrina Carballo se defendió tras la denuncia por violencia de género de la actriz

Hace ya dos meses que Sabrina Carballo denunció a su expareja, Damián Potenza, con quien tuvo a su hija Caetana, por violencia de género y hostigamiento, motivo por el cual no sólo recibió un botón antipánico sino que también se le estableció al empresario una restricción de acercamiento.

En tanto, entrevistado por Puro Show (El Trece), Potenza dio su versión de los hechos y contó cómo hacen para llevar adelante la crianza de la beba con Carballo en medio de semejante situación, así como también intentó mostrarse inocente de toda denuncia.

"La tengo varios días en la semana y fin de semana por medio y Sabri la tiene los restantes. En este momento no tengo diálogo porque hay una perimetral y una denuncia por hostigación. Por ese tema no tenemos diálogo los dos pero hay personas que interceden para la crianza del día a día. Complicado, no es imposible, pero bueno, lo vamos llevando. Es difícil separados y con este temita a solucionar", explicó.

Al tiempo que remarcó: "Siempre que te separás es complicado y es por algo. Te puedo decir que no funcionó, creo que cada uno puede ser feliz estando cada uno por su lado. Uno intenta formar una familia, no funciona, seguimos la vida como se puede".

Fue allí que sobre la grave denuncia de Sabrina Carballo, Potenza dio su versión de los hechos. "Yo tengo mi verdad y en este momento por un pacto de caballerosidad entre abogados uno no puede hablar", hizo saber.

Y reiteró con firmeza: "Yo tengo mi verdad, la que yo voy a sostener, y por eso estoy tranquilo. Voy a defender siempre a capa y espada a mi hija ante todo, siempre”. “No sé de la denuncia hacia dónde va, sé que es por hostigación. Tuvimos una charla los dos y después me enteré unos días después de esa charla que tuvimos me enteré que había una denuncia”, señaló.

Y en tren de argumentar su defensa, el de ex Carballo sumó: “Es algo que ella interpreta a su manera y yo a la mía. Yo puedo fallar en un montón de cosas, porque me pasan todos los días cosas, pero sí voy a decir que esto no es así y voy a a cuidar a la nena para que vea el día de mañana que su papá la cuidó y que a veces no hay que tirar una piedra para hacer un lío, es innecesario”.

“En un mundo donde la mujer está muy maltratada, estos temas son muy puntuales. Entonces por respeto a la gente que realmente vive estas situaciones creo que me tengo que defender diciendo que esto no es así”, cerró tajante.