Se conoció una dura acusación contra Gladys La Bomba Tucumana

En diálogo con LAM, la cantante expresó: "Me mandó una carta documento, que ya la verán mis abogados".

"Me sorprendí porque nosotras teníamos buena onda. Ella me caía muy bien. Ahora estoy sorprendida porque no entiendo el fin de todo esto", agregó.

La Bomba remarcó que no tiene deudas con Daniela Vera, a quien le abonó lo que había acordado. "Ella me hizo un render. Es lo único que hizo. No hizo la decoración, ni el diseño... todo eso estaba en mi cabeza. Llegamos un acuerdo por un render de mi local. Se lo pagué y ahí se terminó todo", sentenció..

Gladys La Bomba Tucumana habló de su relación con Morena Rial tras su polémica frase en Intrusos

Gladys La Bomba Tucumana habló sobre su relación con Morena Rial después de aquella polémica que se generó hace cinco años por una frase de la cantante en su visita al piso del programa Intrusos, América TV, que tuvo mucha repercusión.

En aquel entonces, la artista hablaba del bullying que había recibido en redes sociales durante su participación en el Bailando por un sueño y lanzó un polémico dicho en la cara de Jorge Rial.

"La gente no sabe el daño que genera, pero no sólo a mí, me di cuenta que es con todo el mundo. Con cualquiera, yo me quería tirar por la ventana del hotel, me moría. Me decían todo: negra villera, sucia, pata sucia, ladrona, gorda, cerda... sos la mamá de Morena Rial. No sabes lo que yo sufría”, dijo la cantante de manera natural ante la atenta mirada del por entonces conductor del ciclo.

Embed

Lo cierto es que ese momento televisivo fue recordado por muchos y en un posteo de Instagram donde Gladys La Bomba Tucumana aparece bailando el tema viral Son de amores a pura alegría, un usuario le recordó aquella polémica.

"Es la madre de More Rial, ¿no?”, fue el comentario que lanzó un usuario de la red. Lejos de enojarse o tomarse mal el comentario, Gladys contestó muy buena onda dando por finalizada aquella polémica de tiempo atrás: "Sí, amo", sostuvo la artista junto al emoji de un corazón.

Cabe recordar que en aquel entonces, Morena Rial demandó a Gladys por discriminación tras ese comentario pero luego la Justicia falló el sobreseimiento de la cantante.