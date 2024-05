El dolor de Gladys, La Bomba Tucumana por la enfermedad de su novio: "Me dejó porque se va a morir"

“Yo no lo conocía. Va teniendo hasta hoy tres operaciones de lo mismo. Se hace los chequeos y de nuevo, a los cuatro meses, tiene un tumor gigante. Esta fue la peor, la más tremenda, porque yo estaba con él, ya lo conocía, en la segunda operación. Se hace los chequeos, nos vamos de vacaciones afuera del país y él no se sentía bien. Acabamos de operar en septiembre y esto era diciembre. Se sentía mal, tenía fiebre”, continuó Gladys con su doloroso relato.

“Se hace de vuelta los chequeos, volvemos de las vacaciones, se hacen en enero los controles y de vuelta tenía un tumor de 8 kilos, así como si nada, en cuatro meses. Y ahí ya medio que lo desahuciaron, medio que le dijeron, no sé, ya era la segunda operación”, siguió Gladys su relato visiblemente emocionada.

Luego, remarcó sobre el duro proceso que atraviesa: "Hasta esa segunda que lo operaron de vuelta, le sacaron de vuelta el tumor y a los cuatro meses lo tiene de vuelta y ahí ya hizo quimio, hizo de todo”.

Ahí, la conductora quiso saber si sigue en pareja con él: “Te quiero hacer esta pregunta, porque escuché por ahí, decime si es cierto, ¿él te dejó?”, le preguntó.

Y la artista confirmó que él la dejó por todo esto que está pasando: “Sí, me dejó porque estaba enfermo. Yo me acuerdo que me había ido de gira a Tucumán y, charlando por teléfono, medio que me lo dijo y cuando yo volví, porque ya sabía que tenía que iniciar un tratamiento y que medio que lo habían desahuciado en el Hospital de Clínicas, el doctor que lo atendía medio que le dijo ‘andá a morirte a tu casa’, una onda así, sin ninguna esperanza. Y él dijo ‘esta chica no se merece sufrir por esto’ y me dejó".

Gladys La Bomba Tucumana y Lía Crucet marcaron un antes y un después en la historia de la movida tropical. Son referentes de una época de enorme esplendor en la cumbia. La pollera amarilla y La güera Salomé, respectivamente, son hits que se convirtieron en himnos eternos.

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, el periodista Luis Ventura compartió una foto del reencuentro entre ambas. "Emotiva visita de Gladys La Bomba Tucumana a la gloriosa Lía Crucet en su internación", escribió el panelista de A la tarde.

Es la primera imagen que se conoce de la intérprete de Que bello, La movidita, El picaflor, entre otros hits, en mucho tiempo y luego los problemas médicos que afectaron su salud en los últimos meses.

En la foto, la estrella de la cumbia está notablemente cambiada: sin maquillaje, con canas en el cabello y sin el clásico rubio platinado radiante, que solía usar para presentarse en los escenarios.

Lía Crucet tiene 71 años y actualmente reside en un geriátrico. En 2021, en una entrevista con Intrusos, Tony Salatino, marido de Lía Crucet, habló de la salud de la cantante.

Furioso con Karina, la hija de Crucet, Salatino se refirió al cuadro clínico que padece la estrella. "Lo que más me duele es que diga esquizofrenia. Que muestre algún papel de un psiquiatra al que haya llevado a su madre y diga 'esquizofrenia'. Ahí yo lo acepto. Pero a mí nunca me dijeron esquizofrenia. Ella tiene demencia senil", manifestó.