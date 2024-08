Morena Rial denunció a su exnovio por estafa y le reclama una millonaria suma en dólares

More Rial.jpg

En ese momento, tomó la posta Esteves quien detalló: “La cantidad de dinero es 21.500 dólares. Se los dio a Catriel Maximiliano Bertorello. El pibe le prometió un retorno de la plata de un 7% mensual y terminó dándole 7.000 dólares y nunca más le atendió el teléfono”.

“En diciembre de 2022 ellos compartían la vida en Córdoba. Morena le dio la plata, se separó y después le empezó a reclamar la plata”, desmenuzó la situación el periodista. Y continuó: “Le devolvió 7.000 dólares y debe 14.500 dólares. Alejandro Cipolla (abogado de Morena) hizo esta denuncia, porque Maximiliano le pidió a Morena Rial una suma de dinero de 21.500 dólares con la idea de darle una renta mensual de un 7% en dólares. La tentó con una inversión”.

Se supo quién será el padrino del bebé que espera Morena Rial

Ya en plena cuenta regresiva para el nacimiento de su segundo hijo previsto para el mes de octubre próximo fruto de su relación con Matías Ogas, este viernes en A la tarde (América TV) se supo quién será el padrino del bebé que espera Morena Rial.

En diálogo telefónico con Alejandro Cipolla, representante legal de la hija de Jorge Rial y también amigo, Karina Mazzocco y su equipo ahondaban sobre el nuevo conflicto judicial de More con su ex, Maxi Bertorello, el abogado anunció la feliz noticia.

“¿Y cómo va el resto de la vida de Morena Rial?”, quiso saber la conductora del ciclo de América, y lo que menos iba a imaginar era que Cipolla revelase: “Ella está contenta. Yo voy a ser el padrino de su bebé”, dejando a todos sorprendidos.

Asimismo, el letrado hizo saber Morena "no está pasando necesidades pero no está en su mejor momento", así como explicó que el dinero que le reclama a su ex es para "alquilar un lugar estable y fijo; y también está evaluando para ya más adelante venirse a vivir a Buenos Aires".