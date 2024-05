Se filtró la primera foto de Wanda Nara completamente desnuda

Sin embargo, la empresaria y mediática no contaba con que a unas pocas horas del anuncio se viralizase una de sus postales completamente desnuda.

La foto en cuestión no es otra que la que salió en la portada del perfil que Wanda ya tiene en la página, donde también trabajan otras famosas como Barby Silenzi, Adabel Guerrero o María Fernanda Callejón. “Bienvenidos a mi cuenta oficial en Divasplay. Acá me vas a ver como nunca me viste”, puede leerse junto a la más que sensual fotografía.

Lo cierto es que este jueves, después de que la mayor de las Nara hiciera el anuncio desde sus redes, el periodista Sebastián 'Pampito' Perello Aciar reveló en Intrusos (América TV) que si con este negocio le va bien, Wanda podría ganar más de un millón de dólares durante este 2024.

Wanda Nara mostró los detalles del lujoso vestidor que heredarán sus hijas: el video

Este 1° de mayo, Wanda Nara compartió en las redes sociales el lujoso vestidor que heredarán sus hijas Francesca e Isabella, donde mostró en detalle la gran colección de carteras y zapatos de primeras marcas europeas que posee.

“Momento de orden, va a quedar increíble", indicó la empresaria en sus historias de Instagram mientras iba filmando cada uno de las carteras de distintos colores, tamaños y diseños que tenía.

"Miren lo que esto, pensé que me la habían robado en París, resulta que estabas acá, lo que lloré por este bolso", dijo emocionada al encontrar una de sus carteras preferidas que pensó que había perdido.

Y siguió con su relato: "Estoy acomodando todos estos bolsos, ¿por dónde empiezo? A veces digo ‘me quiero deshacer de algo’ pero, ¿de qué? si es uno más lindo que otro”.

“Yo no sé si mis hijas van a valorar... No sé si les gusta tanto los bolsos como a mí, eso es lo peor. Yo voy a ser de esas madres que les presta todo”, pensó Wanda con respecto al futuro de sus dos hijas en unos años y si utilizarán esas costosas carteras.

“Igual les voy a dar dos bolsos por noche para que salgan. Los brillos y las miniaturas me encantan, que obsesión, en todos los colores las tengo”, finalizó Wanda Nara, aclarando que suele comprar nuevas carteras en cada uno de los países que va y que por eso tiene algunos modelos casi idénticos entre sí. ¡Un verdadero lujo!.