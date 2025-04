Mirtha Legrand dio su veredicto en el escándalo entre Lizy Tagliani y Viviana Canosa: "Bastante agresiva"

Diego Sehinkman observó que "el tema es sensible" y pidió "esperar la solidez de la denuncia", a lo que Mirtha Legrand recordó: “Yo fui madrina del casamiento de Lizy, estuvo lindísimo".

Y remarcó: “Yo estoy muy intrigada, no sé bien quién tiene razón, si hizo bien en hacer estos comentarios la Canosa. No es habitual en televisión esto, que todos los canales, diarios, revistas, todo el mundo habla del tema, porque fue bastante agresiva".

En esa línea, Chiquita bancó a Tagliani: “Yo estoy muy intrigada, no sé bien quién tiene razón, si hizo bien en hacer estos comentarios la Canosa. No es habitual en televisión esto, que todos los canales, diarios, revistas, todo el mundo habla del tema, porque fue bastante agresiva. Pero bueno, yo me inclino un poco por Lizy”.

Pablo Echarri, por su parte, fue duro con la periodista: "Para mí lo que hizo Canosa es un acto de crueldad de lo que nos tiene bastante acostumbrados, es su modus operandi, una forma de hacer periodismo...”.

Y Mirtha Legrand cerró sobre la postura que tomó El Trece en este escándalo: "A mí lo que me intriga es que el canal siga con el tema. Este canal es un canal serio y siempre toma en cuenta ciertos temas… Nunca nos prohíben ningún tema, pero bueno, es un un canal importante y un diario importantísimo detrás también”.

mirtha legrand.jpg

La tajante reacción de Lizy Tagliani tras el duro testimonio de su vecina: "Hay personas..."

Lizy Tagliani salió a responderle a la vecina que apuntó contra ella anoche en LAM, América Tv, al asegurar que incomoda al barrio con las fiestas nocturnas que suele hacer, en medio del escándalo que la tiene como protagonista tras las polémicas acusaciones de Viviana Canosa contra su persona.

Lo cierto que hace minutos la conductora de La peña de Morfi, Telefe, se expresó a través de sus redes sociales con un firme mensaje, negando de alguna manera, aunque sin nombrar a nadie puntualmente, conocer a dicha señora.

IG Lizy TAgliani.jpeg

"Hay personas que hablan que nunca vi en mi vida ni en el almacén, así como quienes dicen tener vínculos conmigo que no son verdad. Todo a la Justicia", disparó firme Tagliani desde sus Instagram Stories dejando en claro que llevará a Tribunales a toda persona que ensucie su buen nombre.

Pero eso no fue todo, ya que desde el feed de la misma redo social compartió una postal suya despeinada con un claro y contundente mensaje en el que hizo saber que está muy serena y más fuerte que nunca.

"Los golpes sólo me despeinan pero no mueven ni un milímetro la tranquilidad de saber que mi mayor riqueza es mi buen nombre. Gracias por la confianza y el amor. Que tengan un hermoso sábado", concluyó filosa Tagliani.