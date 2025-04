Se filtró cuánto dinero debe L-Gante por sus infracciones de tránsito

Fue Evelyn Von Brocke quien dio a conocer en Mujeres Argentinas (El Trece) la cifra exacta de la deuda que al día de hoy tiene L-Gante por sus imprudencias a la hora de conducir sus varios automóviles.

Según reveló la periodista, la infracciones impagas alcanzan un total de 182 mil pesos. "Vamos a hablar de lo bueno... En uno de los sectores por donde va tiene $0", comenzó informando la panelista.

Al tiempo que detalló: "Pero ahora entra ARBA. Autopista 25 de mayo, chicos hay que ir más despacio", deslizó picante. "Exceso de velocidad, a 140 km/h. Debe 182 mil pesos. Esto sucedió el 9/7/24", sentenció.

El llamativo posteo de L-Gante tras el fallo de la Justicia a favor de Tamara Báez

Este viernes se supo que la Justicia falló a favor de Tamara Báez tras su reclamo por la cuota alimentaria de Jamaica a L-Gante y finalmente se resolvió el aumento de la misma.

“Tamara estaba recibiendo un monto mínimo. Recordemos que Elián lleva una vida de lujos y excesos, y no nos parecía justo que su hija no tuviera acceso a lo mismo”, explicó el abogado de la joven Juan Pablo Merlo en diálogo con Puro Show (El Trece).

lgante y tamara baez.jpeg

Además, agregó: “El juez falló a favor de Tamara con una cuota más acorde. Prefiero no decir el monto exacto porque ella no vive en un barrio cerrado y no queremos exponerla”.

En este contexto, el cantante realizó posteos en sus redes sociales que resultaron muy llamativos debido a la reciente resolución por su conflicto legal con Tamara.

Y es que sus historias de Instagram, Elián compartió una foto junto a sus autos de lujo, lo cual para muchos fue recibido como una provocación ante dicha situación.