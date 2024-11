Se pudrió todo: Catalina Gorostidi y Furia protagonizaron un feroz cruce

De todos modos, Furia no quiere saber nada con su ex compañera de convivencia. "Está rascando el fondo de la olla", expresó la entrenadora de crossfit, que no está interesada en reconciliarse.

Ante la negativa de Juliana, Cata le contestó con todo. "No necesito rascar la olla de nada, Juliana. Yo a vos te tengo un aprecio, vos a mí no y estás en todo tu derecho. Creo que hay cosas que todavía no podes llegar a entender".

Y remató: "Me parece, la verdad, que es triste lo que hacés con una compañera que te bancó un montón. ¿Sabes con quien deberías enojarte? Con la gente que se colgó de vos únicamente porque tenías un fandom afuera".

Catalina Gorostidi fue internada de urgencia y dio detalles de su salud: "No podía caminar"

Días atrás, la ex participante de Gran Hermano, Catalina Gorostidi, causó preocupación al no presentarse en su programa de streaming por DGO y finalmente contó que tuvo que internarse de urgencia por un problema de salud.

En comunicación vía zoom con el programa desde el hospital, la ex hermanita explicó: “Vengo con este problema desde 2022. Si ustedes van a mis historias de Instagram, subí una destacada contando más o menos lo que me pasó en ese año. Tuve algo que se llama rabdomiólisis".

"Es cuando el músculo se rompe y una enzima, como una sustancia del músculo, pasa a la sangre. En ese momento estuve internada siete días con grandes posibilidades de terapia para empezar a dializarme y desde ahí nunca pude recuperar el training", detalló.

Luego se centró en el episodio que tuvo estos días y contó: "Lo que pasó ahora es que hace mucho no hacía ejercicio y el lunes fui a entrenar, re bien, pero me empecé a sentir muy mal y básicamente no podía caminar así que fuimos a la clínica, me hicieron un estudio y me dio el valor alto".

A su vez, en sus historias de Instagram compartió fotos desde la clínica asegurando que se encontraba bien, pero que tendrá que permanecer al menos hasta mañana en la clínica para continuar con los controles.