Quién fue la última eliminada de Gran Hermano 2024

El conductor Santiago del Moro ingresó virtualmente a la casa y anunció que Eugenia podía desarmar su valija. La santiagueña se quedó al obtener el 0,5 por ciento de los votos.

Luego, Del Moro informó que Selva y Gabriela seguían una semana más. La uruguaya sacó el 1,1 por ciento de los votos, y la brasileña, 6,2 el por ciento.

Más adelante, le comunicó a Ulises que bajaba de placa. El cordobés obtuvo el 12,7 por ciento de los votos del público. A su vez, le notificó a Chiara que continuaba en el certamen. La morocha sacó el 28,9 por ciento de los votos.

Minutos después de la medianoche, Del Moro reveló que Martina quedaba eliminada del reality. La joven quedó afuera de la competencia al sacar el 52,7 por ciento de los votos del público.

Las inesperadas declaraciones de Tato contra Martina de cara a la gala de eliminación en Gran Hermano

Una nueva gala de eliminación de se aproxima en el reality de Gran Hermano (Telefe) y algunos grupos sorprendieron en el último tiempo tomando diferentes caminos dentro del juego.

Lo cierto es que aunque últimamente parecía que Santiago Algorta permanecía muy cerca Martina Pereyra, este viernes el participante sorprendió con la actitud que demostró frente a la posibilidad de que ella abandone la casa este domingo.

"No quiero que se vaya Martu pero esto no deja de ser un juego. Las personas que siento cercanas en el juego no están en placa y después está lleno de personalidades fuertes", deslizó en una charla con Luchi y Luz.

Fue así, que demostró que Martina no es considerada como cercana ya que ella se encuentra en placa junto a Catalina, Ulises, Gabriela, Selva, Eugenia y Chiara.

"Le terminó dando la razón a cata de que eran sus títere", "Las usa y después las descarta", "Cuanta razón tenia Chiara con este muchacho", "Ya tiró a una de sus muñequitas de torta", "La siente mas cercana a Luchi q a Martina?? Increíble", comentaron los fanáticos.