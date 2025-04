Yanina Latorre sorprendió al contar la verdad detrás del descargo de Lizy Tagliani: "La obligaron"

Lo cierto es que en su descargo, Lizy expresó: "La gente que me conoce sabe que soy así y los que no me conocen quizá puedan pensar que he fingido este tiempo pero nadie puede ser un personaje durante 54 años y conservando a la misma gente y amigos".

En tanto, Yanina aseguró: “Eso que escucharon, llorando, que me parece innecesario, estaba escrito en una cartulina y no por ella. Antes de salir al aire se juntó con la cúpula de Telefe, ella no quería salir y la obligaron”.

“La obligaron a leer, le temblaban las manos y nada de lo que dice ni lo escribió ni lo siente. Se nota. A mí me decís chorra y que me metí con pibes, salgo con una estaca me paro, me pongo loca y los mato a todos”, agregó.

Lizy Tagliani se pronunció tras el escándalo con Viviana Canosa y habló sobre su continuidad en La Peña de Morfi

Después de que Viviana Canosa contara que Lizy Tagliani le habría robado dentro de su casa, la conductora de La Peña de Morfi habló en Intrusos (América TV) sobre su continuidad en Telefe.

“Estoy mal, triste. La verdad es que nunca me imaginé pasar por esto”, sostuvo la comediante desde su auto. Inmediatamente, sobre la polémica con Canosa, afirmó: “Estoy tratando de solucionar donde se tiene que solucionar, en la Justicia”.

“¿Después de Semana Santa vas a terminar el programa?”, le preguntó el cronista Alejandro Guati. “No tengo ninguna información de eso, no tengo nada de todo eso”, le respondió Tagliani.

Sin embargo, Marcela Tauro aseguró que la idea de Tagliani era no presentarse este domingo a La Peña de Morfi, y además, según la periodista, el próximo fin de semana sería el último programa que conduciría. “Por retiro voluntario”, detalló Tauro.