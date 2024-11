Catalina Gorostidi fue internada de urgencia y dio detalles de su salud: "No podía caminar"

"Es cuando el músculo se rompe y una enzima, como una sustancia del músculo, pasa a la sangre. En ese momento estuve internada siete días con grandes posibilidades de terapia para empezar a dializarme y desde ahí nunca pude recuperar el training", detalló.

Luego se centró en el episodio que tuvo estos días y contó: "Lo que pasó ahora es que hace mucho no hacía ejercicio y el lunes fui a entrenar, re bien, pero me empecé a sentir muy mal y básicamente no podía caminar así que fuimos a la clínica, me hicieron un estudio y me dio el valor alto".

A su vez, en sus historias de Instagram compartió fotos desde la clínica asegurando que se encontraba bien, pero que tendrá que permanecer al menos hasta mañana en la clínica para continuar con los controles.

Joel Ojeda mandó al frente a Catalina Gorostidi y le hizo un tremendo pase de factura

Joel Ojeda y Catalina Gorostidi se pusieron de novios luego de su paso por el reality de Gran Hermano (Telefe) y apostaron todo por la relación cuando dieron el paso de irse a vivir juntos en agosto de este año.

Si bien ambos se muestran muy felices con la decisión de convivir, no todo es color de rosa. Las intimidades quedaron expuestas, y el ex hermanito compartió en sus redes un comportamiento de Cata que no sería de su agrado.

Catalina Gorostidi y Joel Ojeda IG - Somos novios y mudanza juntos.jpg

“Problemas de convivencia ¿Qué pasó? Contame”, le pregunta la pediatra a su novio. Fue ahí donde Joel encontró el pie perfecto para descargarse y expresó: “Ustedes no saben la cantidad de mostaza que Catalina le pone a una patita. Ahí hay más mostaza que patita”.

Fiel a su carácter, Catalina decidió no quedarse callada y redobló la apuesta con un reclamo para él acerca del uso de las servilletas.

“¿Vos cuántas usás para limpiar algo? Yo agarro una y limpio si algo se cae. Vos tirás, agarrás varias, hacés un bollo y limpiás", le reprochó completamente indignada.