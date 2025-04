Peligra la continuidad de Lizy Tagliani en La Peña de Morfi: la dura información que dio Marcela Tauro

“Obviamente no es lo más lindo para el programa, no es lo que más gusta en el canal, no es la primera vez que tienen la Lizy en la mira, es la tercera vez y por eso me pregunto ¿habrá Lizy el domingo que vienen en la pantalla de Telefe?”, señaló la panelista.

Luego Paula explicó sobre las razones que ponen en la cuerda floja el trabajo de Tagliani: “Tiene que ver, no solo con lo que vaya a pasar esta semana, sino que en el canal están con los ojos puestos en lo que pasó con lo de Marley, el casamiento de Lizy, lo de Jey Mammón, lo de Cami Homs que tampoco gustó y me dicen que esta sería como la tercera mancha al tigre”.

Pero en el medio de estas versiones, fue Marcela Tauro la encargada de lanzar una verdadera bomba que nadie esperaba tener que escuchar.

"Perdón, pero me está llegando información. Aparentemente va a estar el domingo de Pascuas y después… como una especie de retiro voluntario", indicó sobre la salida de Lizy de La Peña de Morfi. "Como cierre de ciclo", comunicaron en Intrusos.

"Es un último momento, se quedaría afuera de La Peña de Morfi Lizy Tagliani", comentó Rodrigo Lussich. "Por decisión de ella…", añadieron. "Es un programa que ha estado bastante castigado, ha tenido muchos problemas. También nos confirmaron que algún anunciante se habría caído o se está cayendo…", sentenció Adrián Pallares.

La terminante advertencia de Viviana Canosa a Lizy Tagliani tras su angustiante descargo

Viviana Canosa salió a bancar a Marcela Tauro en aquella polémica de hace años con Lizy Tagliani cuando dijo que la humorista le escribió a quien entonces era su pareja, Martín Bisio, y desde su programa apuntó fuerte contra la humorista contando su mala experiencia personal.

"Yo viví cosas tremendas. Un día, nunca lo conté, abrí la ducha como que me fui a dar un baño, me puse la bata y me quedé sentada en la bañera. Conté 50 segundos, entré a mi cuarto y vi como la señora Lizy Tagliani me estaba robando plata de la cartera. Ese día le dije: ‘andate de mi casa, y nunca voy a entender por qué me estás robando", dijo la periodista desde su programa.

Este domingo, al comienzo de La Peña de Morfi, Telefe, Lizy Tagliani se tomó unos minutos para hacer su descargo y defenderse entre lágrimas de lo que se la acusa.

"Les voy a decir la verdad, seguramente saben lo que está sucediendo estos días. Estoy triste, no pensé que esto pueda pasar. Gracias a Dios tengo 54 años y todavía conservo mis amigos de la infancia y compañeros del secundario y trabajos", comenzó la conductora.

"Toda gente que me brindó su afecto, cariño y confianza, y que de la mayoría aún sigo siendo amiga. Ese apoyo incondicional es lo que me da fuerza en los días que estoy viviendo. Yo sé quién soy, estoy muy segura, y mi nombre y el de mi mamá son un honor para mí", continuó.

Y siguió: "Tener la vida que tengo y llevar mi apellido son lo mejor que me pasa. Me pongo a disposición de lo que sea necesario para que todo se aclare y que quede en claro que yo soy una buena mina y persona".

"Gracias a ustedes pude construir una familia y pude ser quien soy. Soy Payaso, atolondrada, un aparato, pero no soy un personaje: soy lo que ven y por lo que me dieron la oportunidad", expresó conmovida Lizy Tagliani.

Continuó así su defensa: "La gente que me conoce sabe que soy así y los que no me conocen quizá puedan pensar que he fingido este tiempo pero nadie puede ser un personaje durante 54 años y conservando a la misma gente y amigos".

"Si algo fuera verdad les doy mi palabra de honor que yo misma voy a decir 'sí, eso pasó'. Los quiero. Ojalá mis compañeros puedan entenderme hoy y ayudarme", juró Lizy ante los televidentes.

"Primero no quería venir, no tenía ganas, pero me di cuenta que este lugar es como si fuera mi familia. Acá estoy, acá está frente a ustedes una amiga. De verdad, yo no miento y no voy a mentir nunca", concluyó totalmente quebrada.

Al rato y sin dudar, Viviana Canosa le contestó de manera picante a Lizy tras su descargo, en un mensaje vía Instagram que replicó la cuenta @elejercitodelam en X.

"Canosa contesta fuerte", se precisó desde la cuenta en X del programa que conduce Ángel de Brito, mostrando el mensaje de Viviana al video con el descargo de Lizy Tagliani, adelantando que no aflojará pese a su angustia al aire: "Mañana ampliaremos! Abrazo", advirtió la periodista.