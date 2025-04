Gran Hermano 2024: Chiara le pegó a Lucía donde más le duele y la fulminó con una frase sobre la China Suárez

"Vos a mí no me callás, pendeja", siguió Chiara, a lo que Patrone le respondió con un comentario irónico: "Calladita sos más linda, hermosa".

Ahí, sin vueltas, la morocha lanzó: "Seguro el otro volvió con la China. Aguante la China, aguante".

Más tarde, Luchi fue hasta la habitación para hablar con Juan Pablo De Vigili y él le comentó: "Me re calenté por lo que te dijo. No se hace eso". "Por favor, no lo repitas. A nadie", le contestó Patrone.

"Ya está, quedó ahí. Pero yo lo escuché. Lo sentí como que quiso rebajarme y no pudo. De alguna manera, me quiso hacer sentir mal y no lo va a lograr. Yo jamás le diría algo para hacerla sentir mal ni para hacerla sentir menos que otra mina", remarcó Lucía.

Embed

Tensión total en Gran Hermano 2024: Catalina y Gabriela no aguantan más a Luz y la fulminaron

Después de que Martina Pereyra se convirtiera en la última eliminada de Gran Hermano 2024 (Telefe), Luz Tito y Santiago 'Tato' Algorta quedaron en la mira de todos sus compañeros.

En ese contexto, Catalina Gorostidi y Gabriela Gianatassio liquidaron a la jujeña y no se guardaron nada.

Todas las críticas hacia la morocha se dieron en medio de una conversación sobre los roles qué harán los participantes en la actuación de Esperando la carroza.

“Tiene que ser Luz, porque ella es la reemplazante, cómo va a ser Gabriela si estaba en placa, qué pendeja del orto. Es ella, anotó los papeles y todo Gran Hermano. Inventó que Gran Hermano le dijo... en qué momento fue eso”, comenzó diciendo Catalina.

“Qué pendeja de mie..., no soporto a esta pendeja, hincha huevos, es una caprichosa, todo como quiere, que vuelva a Jujuy, gente, por favor”, disparó filosa Gabriela.

“Es una retobada del or... está muy atrevida, una cachetada, no la banco”, sumó Cata enfurecida.