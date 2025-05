Se reveló cuál será el futuro de Ulises en Gran Hermano tras el duro golpe por la eliminación de su amiga Chiara

En las últimas horas se reveló qué pasará con Ulises tras la eliminación de Chiara, según observó la cuenta en X @piscis_jpeg, en base al tarot.

Tras la eliminación de Chiara Mancuso, una de las personas más cercanas a Ulises en Gran Hermano, el tarot predijo su futuro en el reality.

"Lamento por Chiarita. Serán días muy difíciles para Ulises. El que entendió, entendió", se anticipó desde ese usuario.

Y días antes se había advertido: "Conclusión: cuando el juego se vuelva más reducido (menos gente) Ulises será tan camaleónico que nadie notará que están durmiendo con el enemigo que te abraza, te mima y es tu amigo. El quiere estar bien con el ángel y el diablo para que no lean su juego".

No obstante, se vaticinó un buen futuro para Ulises: “Tranquis que esto igualmente lo fortalece”, reforzó esa teoría.

Explosiva pelea entre Chiara y Eugenia en Gran Hermano 2024: "Sos una..."

A horas del reñido versus con Luz Tito en Gran Hermano 2024, Telefe, la nominada Chiara Mancuso tuvo un fuerte enfrentamiento con Eugenia Ruiz, una de las participantes favoritas del público.

"Si hubiera habido algún problema te mandaba al pingo sin importar que esté Giovannito (el hermano de Chiara)", comenzó diciéndole la santiagueña a la morocha en medio del living.

"El que estaba hablando era Santiago(Tato Algorta) no era yo y me hacés callar a mí. Entonces decíle a Santiago. Le chupás las medias porque sale primero de placa, bancátela", se la siguió Chiara.

Luego, Eugenia le remarcó: "Cuando le he tenido que decir cosas se las he dicho. Yo no le chupo las medias a nadie. No me interesa picarla con vos". "Yo tengo el objetivo claro, no desparramo mier... por toda la casa. Tirás mier... y tirás cosas bajas como lo de mi hermanito, lo de mi papá", le contestó furiosa Chiara.

"No me he metido con tu hermanito, porque sabés que lo amo. Si llegaba a pasar algo te iba a mandar al pingo sin importar que esté Giovannito o Don Mancuso", continuó picante Eugenia. "Dejá de nombrar a mi papá, no sé cuántas veces más te lo tengo que decir, no lo nombres más", le adviritó Mancuso.

Antes de terminar la discusión, Ruiz disparó filosa: "Te creés protagonista, te creés la dueña, te creés mil y nada que ver, hija. Te creés cobra y sos una lombriz, mami. Sos una lombriz solitaria. La cobra, cobra andá a cobrar el cheque al banco".