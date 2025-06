El incómodo episodio que vivió la China Suárez en el estadio del Galatasaray: "No me deja..."

“Baby, ¿los sacás?, porque no me deja pasar", le dice Suárez a Icardi mientras rodeaba a la mayor de sus hijas entre sus brazos para que no la empujaran.

Cabe recordar que, hace casi dos semanas, la China viajó a Turquía junto a Mauro Icardi y sus tres hijos para acompañarlo a cumplir con sus compromisos con el Galatasaray.

El video con el gesto de Rufina Cabré que generó dudas: ¿se prepara para vivir en Turquía con La China Suárez?

La China Suárez intenta mantenerse al margen del conflicto judicial entre su novio Mauro Icardi y Wanda Nara, quienes se vieron las caras en la audiencia de divorcio en Milán, Italia.

Lo cierto es que mientras recorre Turquía acompañada de sus tres hijos, la actriz visitó un lugar emblemático de Estambul y se emocionó hasta las lágrimas con un gesto de Rufina Cabré.

La China Suárez filmó a su hija mayor cantando en idioma turco casi a la perfección mientras paseaban en auto, acción que la conmovió: "Aprendiendo turco", indicó la actriz en el video que compartió en sus historias de Instagram con emojis de emoción.

Este video que subió la China Suárez a sus redes podría encender las alarmas en Nicolás Cabré, padre de la niña, ante la posibilidad de que se instale allí cuando Icardi retome su actividad en el club Galatasaray una vez que encare la última etapa de la rehabilitación tras la grave lesión que sufrió en su rodilla en noviembre.

La China se encuentra acompañada también por Magnolia y Amancio, fruto de su relación con el actor chileno Benjamín Vicuña, quien en recientes declaraciones a Intrusos descartó la posibilidad de que sus hijos se instales en Turquía con la madre.

Lo cierto es que en medio del conflicto entre Icardi Mauro y Wanda Nara, la China Suárez aprovecha a full de sus días de paz en Turquía acompañada de sus hijos.