Roberto Castillo quiso silenciar a Yanina Latorre con una carta documento y ella lo fulminó: "Quiere ser..."

"Le está diciendo a Yanina que no hable más de Castillo ni de su pareja ni de su familia", resumió el periodista.

Inmediatamente, la angelita se comunicó con el ciclo conducido por Marcela Tauro y afirmó que no recibió ninguna carta documento. "Debe buscar un poquito de prensa, está de novio con Cinthia y quiere ser mediático. Es una pelotu...", disparó la rubia sin filtro.

"No es injusto y es parte del juego. Lo que hace este pobre chico, que es un muy mal abogado, es mandar a los medios una carta documento que todavía no tiene el sello del correo, ni me la mandó a mi. Creo que no está ni mi nombre ni mi apellido, es medio patético todo", siguió Latorre.

"No puedo pensar en contestarle a un hombre que fue violento con la madre de sus hijos", remarcó Yanina.

"Él debe querer mandar una carta documento que no envió todavía para que yo no muestre las pruebas, que no las iba a mostrar. Yo tengo todos los chats donde él me dice todo lo que yo dije de Ana (Rosenfeld). Eso está presentado en la justicia", detalló Yanina.

Durísima: Yanina Latorre se negó a entrevistar a Roberto Castillo y lo destrozó

La conductora de Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre, liquidó este martes al novio de Cinthia Fernández, Roberto Castillo.

El abogado quería ir al programa de la rubia para defenderse del violento video que salió a la luz donde él agrede e insulta a su exmujer. "Él quería venir acá y puso condiciones. Las condiciones eran que no le pase el video ni el tape de la mujer denunciando. A mí me pareció que eso era lavarle la imagen y yo no le lavo la imagen a nadie", contó Latorre.

Y remarcó: "Yo considero que él es un violento y un cagón". Luego, siguió: "Lo hice en mis historias. Había una cautelar y en ningún canal se podía tocar el tema. Se negoció, él dijo que iba a pagar la multa, iba a venir acá. Yo levanté la entrevista, porque las condiciones en este piso las pongo yo. Quería un mano a mano. Y si alguien viene acá hablamos los cuatro, porque así laburo yo y yo elijo cómo laburar".

"Este chico fue a lo de (Viviana) Canosa. Para mí hizo un papelón. Creo que a Viviana tampoco le sumó meter a Castillo con todo esto en medio de una denuncia de pedofilia", opinó Yanina.

Por último, agregó irritada: "Hoy se presentó en Bondi, donde me criticó y me trató de mentirosa, él mentiroso sos vos".