La novia de Valentino López lo contuvo de la forma muy especial mientras Wanda Nara pelea con Icardi en Italia

La elegida para musicalizar el material fue la balada Mil vidas de Morat. En las imágenes, Carola Sánchez aparece a los besos y abrazos con el mayor de los hijos de Wanda. Justo debajo, se transcribe parte de la letra: “Lo presentí, bebé, que un día te iba a tener, aunque parezca que estoy exagerando. Yo quiero mil vidas contigo”.

“La luna me habla de ti cada vez que la miro”, concluye el reel de la novia de Valen, quien apareció en su vida en julio de 2024 y ya fue presentada oficialmente ante la ex conductora de Bake Off, que la recibió en el Chateau Libertador e inmediatamente la integró a la familia.

El desgarrador mensaje de Wanda Nara ante el momento más triste de su hijo Valentino

Wanda Nara decidió bancar públicamente a su hijo mayor Valentino López en medio de un difícil momento que atraviesa tras un duro e inesperado golpe a la ilusión.

El adolescente perdió el torneo que disputó con el club River Plate en Brasil y eso lo angustió mucho, al tratarse de una de las primeras competencias deportivas que disputa en el inicio de su carrera.

Por eso, desde Instagram, su mamá salió a darle ánimo con un emotivo mensaje en el posteo que subió su hijo a las redes.

"El aprendizaje más grande es cuando las cosas no salen como las esperabas. Ahí automáticamente después de la frustración que es normal se tiene que despertar en vos esas ganas de volver a intentarlo", comenzó su mensaje Wanda Nara.

"Y te puedo asegurar que el día que llega lo que tanto soñaste después de un recorrido repleto de tropiezos o de cosas que no salían como querías ese triunfo lo sentirás diez veces más increíble", continuó.

"Disfrutá el proceso y seguí por tus sueños por que siempre siempre con trabajo y dedicación se cumplen te amo y estoy orgullosa y te acompaño tu mamá. Todavía sin voz por gritar tu gol", concluyó con emoción la mediática dándole fuerza a su hijo mayor, fruto de su relación con el ex futbolista Maxi López.