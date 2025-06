Las fotos de Alex Caniggia con una misteriosa mujer tras separarse de Melody Luz

Fue la periodista Cande Mazzone quien mostró en Instagram los posteos que hizo la mujer en cuestión junto a Alex disfrutando de un fin de semana en familia con la pequeña hija de él de casi dos años.

“Caniggia con nueva chonga, la muestra sin mostrarla. Pero ella sí lo muestra”, comentó la comunicadora en sus redes ante las historias de ambos en Instagram.

Si bien por el momento se desconoce quién es la mujer, ya Alex Caniggia comienza a dar los primeros indicios de que está nuevamente acompañado de una mujer quien por el momento se desconoce de quién se trata.

Por su parte, Melody Luz blanqueó hace algunas semanas su romance con el cocinero Santiago del Azar, quien fue también su compañero en el reality El hotel de los famosos.

El confuso mensaje de Alex Caniggia al nuevo novio de Melody Luz que sorprendió a todos

Alex Caniggia rompió el silencio y habló abiertamente sobre su separación de Melody Luz en una entrevista con Puro Show (El Trece).

Lejos del escándalo y con un tono relajado, el mediático reconoció que no se tomó a mal el nuevo romance de la bailarina con Santiago del Azar.

“La separación me hizo bien, ojo. La soltería me refrescó”, lanzó con su estilo característico, y afirmó que por ahora no tiene intención de buscar una nueva pareja: “Déjenme un poco la soltería, que la estoy pasando bien”.

Consultado por la reciente relación de Melody, Alex se mostró respetuoso y evitó entrar en polémicas. “La verdad, no me molesta. Le deseo lo mejor. Que la haga muy feliz, porque la quiero mucho. Siempre va a ser la madre de mi hija y vamos a ser familia para toda la vida”, expresó, y remarcó que no tiene nada que decir sobre la nueva pareja de su ex: “No opino. Nada más que la haga feliz”.

Por otra parte, Alex destacó el buen vínculo que mantiene con Melody y elogió su rol como madre. “Es una madraza. No le pudo haber tocado mejor madre a Venezia”, aseguró, y admitió que él no deseaba la separación. “Claramente, no quería la familia separada. Pero bueno, son cosas normales de la vida”.

Alex también se refirió a su paternidad: “Antes que nada viene mi hija y después todo el resto. Venezia es todo para mí”.

Por último, el mediático reconoció que si esta situación le hubiera tocado en otro momento, su reacción habría sido muy diferente: “Desde que soy padre estoy mucho más maduro”.