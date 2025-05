Fernanda Iglesias expuso el insólito motivo de su separación tras 9 meses en pareja

“Estoy bien, para todos los que me están preguntando. Solo corté con mi novio, que fue un novio que tuve durante nueve meses", precisó la panelista.

Y amplió al respecto: "Se terminó porque se tenía que terminar”, explicó al comienzo del programa. Y añadió: “No pasó nada pero evidentemente no nos entendíamos en algunas cosas. Como que nos dejamos de hablar y se diluyó”.

“Me la hizo bastante fácil porque algunas cosas no me gustaban y no sabía muy bien cómo decírselas. Le dije una de esas cosas”, remarcó Fernanda Iglesias.

Pampito le preguntó si habían discutido por diferencias políticas que tenían y ella confirmó entre risas: “Puede ser. Yo quería gorilear y no podía”.

“Fue lindo mientras duró. Él es un buen tipo, siempre fue re bueno conmigo, no fue una relación tóxica. Pero ya está, llegó hasta ahí”, finalizó la periodista.

Ángel de Brito anunció una separación bomba de una exintegrante de LAM: "Se pinchó"

Este jueves, en LAM (América TV), el conductor Ángel de Brito confirmó la separación de una ex angelita. "Se pinchó", aseguró.

"La separada es de su novio Fernanda Iglesias. Acá contamos el romance. Cuando Fer trabajaba con nosotros nos contó que estaba saliendo con este pibe, que estaba re contenta", reveló el comunicador. "Él la esperaba con la comida", acotó con Yanina Latorre.

"Él tiene 48 años, dos hijos, productor de seguros, se llama Javier. Y nunca llegaron a conocer a las familias", contó sobre el ex de la periodista.

Luego, De Brito explicó cuál fue el motivo de la ruptuta: "Se fueron desenganchando, se pinchó. No hay terceros en discordia, sin amantes, nada. Tranqui. No hay enojos".

Acto seguido, la panelista Marcela Feudale deslizó: "Fer siempre quedó enganchada con su ex. Siempre lo nombraba".