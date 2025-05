Tras alejarse de Wanda Nara, L-Gante hizo una fuerte revelación sobre sus adicciones: "Tuve que.."

Al tiempo que explicó: "Me tuve que poner límites, no prestarme para que otros puedan aprovechar y hacerme jugadas, como este caso. Me tengo que comportar de una manera especial y poner límites porque hay gente buena pero también hay otra que está esperando que de un paso en falso".

L-Gante

Asimismo, sobre cómo cayó en la cuenta de que debía parar con las drogas, L-Gante fue tajante. "Para mí fue fácil porque lo hacía por diversión. Gracias a Dios no llegué al punto de 'si no tengo me pongo loco'. Era algo que tenía en la cabeza que me comportaba como un boludo, pero cuando me di cuenta que beneficiaba más a los demás, o que se podían aprovechar cuando yo me drogaba, dije 'Voy a aflojar'. Además, no te hace bien, te hace mal a la salud, obviamente; gracias a Dios lo hicimos con voluntad, no tuve que hacer un tratamiento. Estoy orgulloso de mí que pudo ser así de fácil", aseguró.

Por último, con relación al paso del tiempo luego de conseguir éxito y fama, L-Gante fue claro sobre la gente que se le acerca todo el tiempo. "Tuve que detectar qué era lo que me hacía bien, quiénes eran las personas que me hacían bien, que sumaban, las que restaban y todo tomarlo con pinzas y ordenarme también. Quería estar más con mi hija y volver a generar algunos vínculos", señaló firme y concluyó admitiendo que "algunas cosas me salieron bien, otras me salieron mal. Igual, todos esos sentimientos me ayudaron a hacer canciones".

L-Gante y Jamaica.jpg

Evangelina Anderson expuso el sugerente mensaje que le mandó L-Gante y le mojó la oreja a Wanda Nara

Hace tiempo que Evangelina Anderson y Wanda Nara dejaron atrás su vieja disputa, que nació cuando ambas intentaban hacerse un lugar en el mundo del espectáculo durante una temporada en Villa Carlos Paz.

Sin embargo, en las últimas horas Anderson reavivó esa antigua enemistad con un gesto muy sugestivo: filtró un mensaje que le envió nada menos que L-Gante, el ex de Wanda.

El detalle fue detectado por la cuenta de El Ejército de LAM, que no dudó en señalar en Twitter el movimiento llamativo tanto por parte de Evangelina como de L-Gante. ¿Qué ocurrió? El cantante respondió por privado a una cajita de preguntas que publicó la modelo, y ella decidió compartir el mensaje.

posteo eva anderson.jpg

Entre varias respuestas, se podía ver claramente el texto de Elián Valenzuela: el emoji de una carita tapándose un ojo. Un gesto pícaro que muchos interpretaron como un intento de acercamiento por parte del ex de Wanda, quien actualmente mantiene otra relación.

“Yo nunca estuve peleada con ella. Fueron cosas de una temporada de teatro, éramos pendejas, pero pasaron mil años”, había dicho Wanda tiempo atrás en Intrusos al referirse a su conflicto con Anderson, cuyo hijo mayor, Bastián, es muy amigo de su primogénito, Valentino López.