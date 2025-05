El duro descargo de Dakota Gotth contra L-Gante tras la denuncia por abuso: "Sos un asco"

“Ninguna persona en el mundo me da tanto asco como vos. ¡Ni se te ocurra acercarte a mí!”, cerró.

El breve romance entre Dakota y Elián Valenzuela sucedió en enero pasado en un viaje a Mar del Plata. Después de esa conflictiva escapada, la mujer manifestó sobre su mala experiencia al lado del músico.

"Me puso en situaciones que una mujer nunca tendría que estar, me sentí usada y me puso en situaciones de peligro con gente totalmente fuera de sí, inclusive él. Me sentí abandonada", había indicado la modelo en ese momento.

El real motivo por el cual la nueva novia de L-Gante aún no conoció a Jamaica y fulminó a Wanda Nara

Tras separarse definitivamente de Wanda Nara, L-Gante comenzó una relación con Rocío Clericuzzio, una bailarina de danzas árabes con quien se mostró apasionadamente desde las redes sociales.

Lo cierto es que la nueva novia del cantante confirmó en diálogo con Mujeres Argentinas (El Trece) su vínculo con Elian Valenzuela y dio detalles de cómo nació el romance.

"Estamos juntos, nos vemos y hablamos, él está muy enfocado en su carrera y trato de no invadirlo, tenemos el tiempo de cada uno", dijo la bailarina sobre su vínculo con L-Gante.

Y amplió sobre el inicio del romance: "Yo soy influencer y nos conocemos hace rato, vino a tocar a Laferrere donde yo vivo y nos cruzamos en el boliche. Me compró una esencia que me gusta que traigo de Medio Oriente y ahí empezó el coqueteo, él me habló al Instagram y me invitó a salir".

Sobre Wanda Nara, ex de L-Gante, Rocío Clericuzzio se diferenció: "Cada mujer es una y tiene su esencia, yo no me veo parecida en nada. No la conozco, veo lo que sale en las redes, y la relación con Elian pasó a ser un circo, yo no lo veo bien".

"Tiene un corazón enorme y que lo usen para ciertas cosas molesta", destacó la bailarina sobre cómo es Elian.

Ante la consulta de Virginia Gallardo si ya conoció a la hija de L-Gante, Jamaica, Rocío comentó: "No tuve oportunidad de conocerla todavía, si a las hermanas y a la mamá. No tengo hijos pero me encantan".