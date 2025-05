Yanina Latorre reveló escandalosos detalles de la supuesta estafa de Diego Moranzoni

Acto seguido, Yanina se preguntó: "¿Es honesto que nosotras nos paremos acá todos los días y pidamos guita? Tiene que haber un escribano, una cosa armada. Uno no sabe si es inventando el caso".

Luego, la rubia acotó: "Acá me están diciendo que dos productores de él, que ganan un miseria, ya se fueron en un mes dos veces al Caribe. Entonces el canal empezaron a ver todo eso. En algunos recaudaban 7 y 10 palos, y los productores manejaban el Mercado Pago de la gente que ponía guita".

Por su parte, la angelita Julia Argenta también sumó "data": "Dicen que se fue a los gritos y que hasta los de Seguridad escucharon todo el lío que hubo alrededor".

Más adelante, Latorre brindó más información y explicó: "Parece que él llegó con productores y empezaron a tener un nivel muy alto: viajes sin parar, Nueva York, Caribe. Acá también me llega más data: desde que Moranzoni trabajaba en C5N con su socio y publicista, Augusto Pomar, ambos con pautas políticas, se mudaron a Crónica. Ahí, Pomar también empezó a conducir y ambos tenían un nivel de vida altísimo inexplicable para el trabajo que tenían y generaban".

El angustiante testimonio de la esposa de Diego Moranzoni: "Mi marido se quedó sin trabajo y ahora..."

En medio del conflicto que tiene como protagonista a Diego Moranzoni por su salida de Crónica TV su esposa, Rosana Olivera, dio una enttrevista a Puro Show (El Trece). Con angustia, defendió a su marido y desmintió las acusaciones de estafa, señalando que detrás de todo esto hay una "operación política y mediática".

Según señaló en el móvil que hizo con el cronista Walter Leiva, Moranzoni cometió un error en una transferencia y le pidió a Griselda que lo ayudara con $250.000: “Entiendo que sea difícil de entender para ustedes, ellos tenían una amistad. Diego la ayudó muchísimo, simplemente él se equivocó en una transferencia y le pidió que lo sacara del paso con 250 mil pesos, porque se ha hablado de millones y no es así”.

Rosana remarcó que la transferencia está documentada y que no hubo intención de quedarse con el dinero: “Está la transferencia hecha, obviamente no se va a quedar con 250 mil pesos de su amiga que él la está ayudando. Le alargó la vida, le consiguió una medicación que sale muchísimo dinero de por vida gracias a un contacto de Diego, si no no se la hubiera dado”.

Luego, expresó su indignación por las declaraciones de Griselda, quien afirmó no tener un gran vínculo con Moranzoni: “Si vieran el chat de Diego se darían cuenta que ella siempre le está pidiendo ayuda. Me parece muy injusto lo que está haciendo ella diciendo que no lo conoce, cuando si ustedes van a su Instagram el primer posteo es una foto con él”.

"Esto es una cama. No sabemos por qué. Atrás hay una familia, tengo un hijo de 9 años que se enteró de esto por TikTok. Entiendo el juego, sé que esto es así, pero Diego es la persona más solidaria del mundo. No tienen ni idea de la cantidad de gente que ayuda, la cantidad de plata que saca de su bolsillo", añadió en defensa de su pareja.

Rosana también relató que Diego intentó devolver el dinero, pero Griselda se negó: “Él la llamó para devolverlo y ella le dijo que de ninguna manera en una llamada telefónica. Se la iba a devolver al otro día, ella no quiso. La ayudamos muchísimo más, le salvamos la vida a esta mujer. Si no conseguía la medicación, no iba a tener la vida que va a tener ahora”.

De esta forma, desde el lado más personal, aseguró que lo más importante es "cuidar" a su hijo, que es asmático y se entera cosas de su papá a través de las redes. "Esto es una familia trabajadora, no hay nada para esconder”, manifestó.

Sobre la relación de su marido con Crónica TV, comentó: “La relación es como en todos lados, sus cosas buenas y sus cosas malas. Está claro que hay algo político atrás y lamentablemente no sé por qué esta mujer hizo esto, no sé qué le ofrecieron, pero algo atrás hay. Para llegar a esto la usaron a ella”.

“Yo la quería llamar, quería entender por qué nos hizo este daño, pero no me dejaron”, expresó sobre lo que le diría a Griselda. De esta manera, concluyó con un mensaje directo: “Lamentablemente, Griselda, te miro a los ojos y te digo: cómo podes estar haciéndole esto a una familia que tanto amabas, que le mandabas regalos a mi hijo, con todo lo que te ayudó Diego. Tu mamá antes de morir pidió que Diego le mandara mensaje porque quería escuchar sus palabras, y sos capaz de decir que no eras amiga".

"No tengo nada más que decir, mi marido se quedó sin trabajo, ahora estamos viendo cómo pagar el alquiler. Nosotros no somos millonarios, somos gente trabajadora, ni siquiera somos propietarios, tenemos un auto de mier..., así que no nos quedamos con plata de nadie. No voy a decir más nada. Saquen las conclusiones que quieran", cerró.