El video del dramático accidente de Melody Luz que asustó a todos

Melody Luz hacía acrobacias cuando su compañero la levantó por el aire y al momento de agarrarla en su caída se le escapó de sus manos y ella cayó de espaldas al suelo, impactando su cuello y cabeza de manera peligrosa.

La imagen generó mucha preocupación en sus fanáticos pero la madre de Venezia llevó tranquilidad aclarando que se trató de solo un golpe de su oficio.

“No se la agarren con John Scoffield, nos vivimos cayendo en estas prácticas, es parte”, escribió Melody Luz para llevarle tranquilidad a sus seguidores.

Por suerte solo se trató de un susto en un ensayo.

Melody Luz compartió un video junto a su hija Venezia internada y explicó su preocupante diagnóstico

La hija de Melody Luz y Alex Caniggia, Venezia, fue internada de urgencia y desde su cuenta en Instagram la bailarina dio detalles del diagnóstico que le dieron los médicos sobre el cuadro que presenta la pequeña.

"Venezia estaba en el jardín y me llamaron del jardín que le costaba respirar y tenía fiebre, así que me súper asusté", precisó la bailarina en un video que compartió en Instagram desde la guardia del hospital.

Y explicó: "Alex la buscó y acá estamos en la guardia. Nos dijeron que es broncoespamo, ya le hicieron los estudios correspondientes".

"Estamos esperando los resultados, ya tiene la cánula pero no tiene oxígeno. Se la re bancó, la verdad que es una genia", remarcó Melody Luz.

En ese sentido, la bailarina reflexionó sobre estas situaciones y el coraje y amor de las madres que pasan días enteros dentro de un hospital.

"Me siento agotada y estoy hace unas horas, no me quiero imaginar las mamás que tienen que vivir en un hospital con sus bebés, les mando un abrazo enorme, solo ustedes saben la fuerza que tienen", indicó Melody Luz.

Además, mostró una imagen abrazada a Venezia con la cánula respiratoria y llevó tranquilidad sobre su estado de salud: "Mejorando es una guerrera la enana", precisó.