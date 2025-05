Quién es la actriz que anunció su separación tras 16 años de relación

"Conoce mis esfuerzos, mis debilidades. Es mi alma gemela, él se la jugó muchísimo. Nunca dudó, siempre estuvo muy seguro de lo que sentíamos el uno por el otro. Jamás dejé de pensar en él”, agregó reflexiva.

La actriz de El Marginal también recordó que, cuando volvió de Estados Unidos, país en el que vivió con su ex, se dedicó a su carrera y todas sus "energías" se enfocaron en su trabajo y su profesión.

Además, sostuvo que Giacobone "tuvo que afrontar muchos prejuicios, pero él nunca dudó... siempre estuvo muy seguro de lo que sentíamos el uno por el otro. Él es el hombre de mi vida y es un título que no se lo va a sacar nadie”.

Mariana Genesio Peña estuvo en Noche al Dente y habló sobre su profundo deseo de ser madre

Este jueves, en una nueva entrega de Noche al Dente (América TV), la actriz Mariana Genesio Peña fue la gran invitada, y junto a Fer Dente tocaron profundos temas, entre ellos su deseo de convertirse en mamá.

"¿Te gustaría ser mamá?", le preguntó el conductor a la artista, tras recordar una anécdota de su madre a raíz de la canción Bohemian Rhapsody, de Queen.

"Sí", contestó pensativa. "Es algo nuevo esto. Apareció hace muy poco, hace poco me empezó a dar vueltas la idea. Siempre fue una idea que nada que ver conmigo. En algún momento tengo que pasar por esa experiencia", agregó la actriz.

En referencia a cuándo le despertó el deseo de ser madre, reflexionó: "Hace poco, en la últimas fiestas, en Navidad, fui a Córdoba, después de tres años -pandemia en el medio- y me reencontré con mis sobrinos. Siempre voy en lugar de tía. Y esta vez conecté con otro lugar. Ah, dije: 'debe estar bueno'".

"Sentí una conexión de poder impartir conocimiento, más allá del amor y la protección. Dije 'voy a hacer una madre super copada'", profundizó Genesio Peña.

Fer Dente indagó un poco más y le preguntó si la posibilidad de ser mamá era un proyecto a corto plazo. "No, no en este momento no puedo ni comprarme un loro", bromeó la actriz.

Antes de que la dupla continúe cantando, el programa se apoya mucho en lo musical, Fer Dente le agarró la mano a Genesio y le dijo "vas a ser una gran mamá, seguro que sí".