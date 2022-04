Un triste y temprano adiós: los famosos que como Cristiano Ronaldo perdieron a sus hijos al nacer

En Argentina muchos famosos experimentaron una tragedia similar. A continuación, repasamos los casos más recordados en los últimos años.

Juana Viale

El 25 de mayo de 2011, Juana Viale perdió a su hijo Ringo, que falleció en la semana 36 de gestación. La actriz y conductora tuvo que someterse a una operación cesárea de urgencia en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo, donde llegó acompañada de su hermano Nacho.

La nieta de Mirtha Legrand empezó a no sentir movimientos de su bebé, que era su tercer hijo. De inmediato se fue a la clínica. En ese momento, Juana tenía a Ámbar de Benedictis, hija de su relación con el músico Juan de Benedictis, que tenía 8 años y a Silvestre Valenzuela, el primero de los tres que tuvo con el actor chileno, que tenía 3. Después la pareja tuvo a Alí, que nació en marzo de 2012.

Las causas nunca fueron aclaradas por la familia, que prefirió mantener en la intimidad las razones médicas del fallecimiento del bebé.

Martín Palermo

Martín Palermo también vivió una dramática situación. Fue en agosto de 2006, el exdelantero de Boca tenía en ese momento 31 años. Junto a Lorena Barrichi, esperaban el nacimiento de su hijo Stéfano. Pero algo sucedió: tras 29 semanas de gestación y 500 gramos de peso, falleció pese al intento de todos los médicos.

Sin embargo, pidió jugar horas después con Boca a pesar de que no se había entrenado con normalidad durante la semana. Habló con su familia, le pidió permiso a Basile (técnico de Boca en ese momento) y pidió jugar un partido contra Banfield por el torneo local.

"Coco, quiero jugar igual”. La respuesta del técnico fue: “Martín, hacé lo que tengas ganas. Si querés venir, vas a ser titular, pero eso queda en vos”.

Palermo recibió el apoyo de una Bombonera llena de gente con el apoyo de Diego Maradona que siempre estaba en el palco. Palermo convirtió dos goles y hasta los rivales fueron a abrazarlo.

“Pienso en mi hijito y el dolor no se acaba”, confesó finalizado el partido.

Panam

Laura Franco se hizo famosa como Panam, que también tuvo que enfrentar el peor golpe de su vida cuando su hija, Chiara, murió antes de nacer.

"La piña más fuerte que yo recibí fue en el 2013. Estaba por tener un bebé, embarazada de nueve meses, y dos días antes de dar a luz fui al hospital y la beba no tenía latidos", recordó hace un tiempo en el programa PH: Podemos Hablar.

Tiempo después se supo que le detectaron trombofilia y esa fue la causa por la que la beba perdió la vida. "Después tuve la bendición de volver a ser mamá de Sofi, que tiene cinco, y de Bauti, de tres. Yo digo que tengo tres niños acá en la tierra y a Chiara que está en el cielo, en otro plano, pero que siento que nos protege", confesó.

Maru Botana

El domingo 21 de septiembre de 2008, Maru Botana sufría la pérdida de su hijo menor Facundo, de seis meses. Falleció a causa del síndrome de muerte súbita del lactante. Fue el sexto hijo de Botana con Bernardo Solá. Sus padres y hermanos se encontraban de vacaciones en Las Leñas y a Facundo estaba al cuidado de su abuela.

"Estas cosas pasas y a veces no tienen explicación. Por eso sentí que quería ser mamá de vuelta", dijo en diálogo con Susana Giménez hace unos años.

Y agregó: "A las cuatro de la mañana sonó el teléfono. Berni atendió, me miró y me dijo la peor noticia que alguien te pueda dar. Me abrazó fuerte y me dijo: ‘Se murió Facu’. Yo sentí en ese momento que me desplomaba. No podía ser, alguien había entendido mal… Estábamos solos, los chicos dormían. En San Martín no había vuelos y teníamos que irnos ya a Buenos Aires. Bernardo fue a la recepción y comenzó a llamar a un remis para que nos viniera a buscar”, dijo sobre el recuerdo que le tocó vivir.

Crédito videos: Telefé