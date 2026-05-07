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CAZZU agota el Madison Square Garden en 24 horas y conquista Nueva York

Su paso por el Teatro del Madison Square Garden de New York fue otra noche inolvidable, donde la artista argentina confirmó la solidez imbatible que la caracteriza.

7 may 2026, 13:00
CAZZU agota el Madison Square Garden en 24 horas y conquista Nueva York
CAZZU agota el Madison Square Garden en 24 horas y conquista Nueva York

CAZZU agota el Madison Square Garden en 24 horas y conquista Nueva York

Cazzu está marcando un hito sin precedentes para una artista de su generación con su exitoso tour por Estados Unidos. Como parte de su gira Latinaje, que ya la ha llevado por más de 10 países, con más de 60 mil entradas vendidas en el territorio norteamericano, consolidando un momento especial en su carrera. Cada concierto es una experiencia inmersiva, con una gran puesta en escena que realza sus canciones, y donde Cazzu se presenta junto a su banda de 13 músicos y su crew de bailarines.

“Latinaje En Vivo” ya pasó por The Chicago Theatre en Chicago, el Dolby Live at Park MGM de Las Vegas y Arizona Financial Theatre de Phoenix, San Jose Civic de San José, en Cal Coast Credit Union Open Air Theatre de San Diego, y dos noches consecutivas en el YouTube Theater de Inglewood,

CAZZU

El repertorio de “Latinaje en Vivo” pone el foco en esta nueva etapa, con un lugar central para las canciones del álbum, entre ellas “Con Otra”, que se consolida como uno de los momentos más fuertes del show. Junto a otras piezas del disco, el set construye una narrativa intensa y actual que define el pulso de esta gira y potencia la conexión con el público sin dejar afuera también los clásicos de su carrera y covers especialmente pensados para cada ciudad.

Promovida por Clix y Live Nation, la gira continuará por San Antonio, Irving, Houston, Florida y El Paso, en un trayecto que seguirá acercando “Latinaje” a nuevas audiencias en Estados Unidos.

En paralelo a este presente, Cazzu estrenó “Perdón Si No Te Llamé”, su nuevo single, que se integra a la narrativa de “Latinaje” y potencia el impacto de una etapa en plena expansión. El lanzamiento que ya acumula más de 2 millones de visualizaciones en YouTube y casi 500 mil reproducciones en Spotify, acompaña la gira y amplifica su alcance en tiempo real.

CAZZU

LATINAJE EN VIVO 2026:

17 Enero - Festival Jesús María - Córdoba, Argentina

25 Enero - Festival Cosquín Folklore - Córdoba, Argentina

22 Febrero - Fiesta de la manzana - General Roca, Río Negro, Argentina

28 Febrero - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina

07 Marzo - Festival Isle Of Light - Santo Domingo, República Dominicana

03 Abril - Semana de la cerveza - Paysandú, Uruguay

23 Abril - The Chicago Theatre - Chicago AGOTADO

25 Abril - Dolby Live at Park MGM - Las Vegas, NV

28 Abril - Arizona Financial Theatre - Phoenix, AZ AGOTADO

30 Abril – San Jose Civic - San Jose, CA AGOTADO

01 Mayo – Cal Coast Credit Union Open Air Theatre – San Diego, CA AGOTADO

02 Mayo – YouTube Theater – Inglewood, CA AGOTADO

03 Mayo – YouTube Theater – Inglewood, CA AGOTADO

06 Mayo – Infosys Theater at Madison Square Garden – New York, NY AGOTADO

08 Mayo – Boeing Center at Tech Port – San Antonio, TX AGOTADO

09 Mayo – The Pavillion at Toyota Music Factory – Irving, TX ÚLTIMOS TICKETS

10 Mayo – 713 Music Hall – Houston, TX AGOTADO

12 Mayo - 713 Music Hall - Houston, TX ÚLTIMOS TICKETS

14 Mayo - El Paso Country Coliseum - El Paso, TX

16 Mayo - Tecate Emblema - CDMX, México

18 Mayo - Teatro Josefa Ortiz de Dominguez - Querétaro, México ÚLTIMOS TICKETS

21 Mayo - Hard Rock Live - Hollywood, FL

05 Agosto - Makro Arena - Santa Cruz, Bolivia

07 Agosto - Teatro Al Aire Libre - La Paz, Bolivia ÚLTIMOS TICKETS

08 Agosto - Fexco Arena - Cochabamba, Bolivia ÚLTIMOS TICKETS

12 Septiembre - Estadio 23 de agosto - Jujuy, Argentina

18 Septiembre - Parque de la Industria - Guatemala

19 Septiembre - Parque Viva - San José, Costa Rica

24 Octubre - Antel Arena - Montevideo, Uruguay

25 Noviembre - Las Ventas - Madrid, España AGOTADO

26 Noviembre - Las Ventas - Madrid, España ÚLTIMOS TICKETS

29 Noviembre - Razzmatazz - Barcelona, España AGOTADO

30 Noviembre - Razzmatazz - Barcelona, España ÚLTIMOS TICKETS

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