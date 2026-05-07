CAZZU agota el Madison Square Garden en 24 horas y conquista Nueva York

Promovida por Clix y Live Nation, la gira continuará por San Antonio, Irving, Houston, Florida y El Paso, en un trayecto que seguirá acercando “Latinaje” a nuevas audiencias en Estados Unidos.

En paralelo a este presente, Cazzu estrenó “Perdón Si No Te Llamé”, su nuevo single, que se integra a la narrativa de “Latinaje” y potencia el impacto de una etapa en plena expansión. El lanzamiento que ya acumula más de 2 millones de visualizaciones en YouTube y casi 500 mil reproducciones en Spotify, acompaña la gira y amplifica su alcance en tiempo real.

CAZZU

LATINAJE EN VIVO 2026:

17 Enero - Festival Jesús María - Córdoba, Argentina

25 Enero - Festival Cosquín Folklore - Córdoba, Argentina

22 Febrero - Fiesta de la manzana - General Roca, Río Negro, Argentina

28 Febrero - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina

07 Marzo - Festival Isle Of Light - Santo Domingo, República Dominicana

03 Abril - Semana de la cerveza - Paysandú, Uruguay

23 Abril - The Chicago Theatre - Chicago AGOTADO

25 Abril - Dolby Live at Park MGM - Las Vegas, NV

28 Abril - Arizona Financial Theatre - Phoenix, AZ AGOTADO

30 Abril – San Jose Civic - San Jose, CA AGOTADO

01 Mayo – Cal Coast Credit Union Open Air Theatre – San Diego, CA AGOTADO

02 Mayo – YouTube Theater – Inglewood, CA AGOTADO

03 Mayo – YouTube Theater – Inglewood, CA AGOTADO

06 Mayo – Infosys Theater at Madison Square Garden – New York, NY AGOTADO

08 Mayo – Boeing Center at Tech Port – San Antonio, TX AGOTADO

09 Mayo – The Pavillion at Toyota Music Factory – Irving, TX ÚLTIMOS TICKETS

10 Mayo – 713 Music Hall – Houston, TX AGOTADO

12 Mayo - 713 Music Hall - Houston, TX ÚLTIMOS TICKETS

14 Mayo - El Paso Country Coliseum - El Paso, TX

16 Mayo - Tecate Emblema - CDMX, México

18 Mayo - Teatro Josefa Ortiz de Dominguez - Querétaro, México ÚLTIMOS TICKETS

21 Mayo - Hard Rock Live - Hollywood, FL

05 Agosto - Makro Arena - Santa Cruz, Bolivia

07 Agosto - Teatro Al Aire Libre - La Paz, Bolivia ÚLTIMOS TICKETS

08 Agosto - Fexco Arena - Cochabamba, Bolivia ÚLTIMOS TICKETS

12 Septiembre - Estadio 23 de agosto - Jujuy, Argentina

18 Septiembre - Parque de la Industria - Guatemala

19 Septiembre - Parque Viva - San José, Costa Rica

24 Octubre - Antel Arena - Montevideo, Uruguay

25 Noviembre - Las Ventas - Madrid, España AGOTADO

26 Noviembre - Las Ventas - Madrid, España ÚLTIMOS TICKETS

29 Noviembre - Razzmatazz - Barcelona, España AGOTADO

30 Noviembre - Razzmatazz - Barcelona, España ÚLTIMOS TICKETS