CAZZU agota el Madison Square Garden en 24 horas y conquista Nueva York

Promovida por Clix y Live Nation, la gira continuará por San Antonio, Irving, Houston, Florida y El Paso, en un trayecto que seguirá acercando “Latinaje” a nuevas audiencias en Estados Unidos.
En paralelo a este presente, Cazzu estrenó “Perdón Si No Te Llamé”, su nuevo single, que se integra a la narrativa de “Latinaje” y potencia el impacto de una etapa en plena expansión. El lanzamiento que ya acumula más de 2 millones de visualizaciones en YouTube y casi 500 mil reproducciones en Spotify, acompaña la gira y amplifica su alcance en tiempo real.
LATINAJE EN VIVO 2026:
17 Enero - Festival Jesús María - Córdoba, Argentina
25 Enero - Festival Cosquín Folklore - Córdoba, Argentina
22 Febrero - Fiesta de la manzana - General Roca, Río Negro, Argentina
28 Febrero - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina
07 Marzo - Festival Isle Of Light - Santo Domingo, República Dominicana
03 Abril - Semana de la cerveza - Paysandú, Uruguay
23 Abril - The Chicago Theatre - Chicago AGOTADO
25 Abril - Dolby Live at Park MGM - Las Vegas, NV
28 Abril - Arizona Financial Theatre - Phoenix, AZ AGOTADO
30 Abril – San Jose Civic - San Jose, CA AGOTADO
01 Mayo – Cal Coast Credit Union Open Air Theatre – San Diego, CA AGOTADO
02 Mayo – YouTube Theater – Inglewood, CA AGOTADO
03 Mayo – YouTube Theater – Inglewood, CA AGOTADO
06 Mayo – Infosys Theater at Madison Square Garden – New York, NY AGOTADO
08 Mayo – Boeing Center at Tech Port – San Antonio, TX AGOTADO
09 Mayo – The Pavillion at Toyota Music Factory – Irving, TX ÚLTIMOS TICKETS
10 Mayo – 713 Music Hall – Houston, TX AGOTADO
12 Mayo - 713 Music Hall - Houston, TX ÚLTIMOS TICKETS
14 Mayo - El Paso Country Coliseum - El Paso, TX
16 Mayo - Tecate Emblema - CDMX, México
18 Mayo - Teatro Josefa Ortiz de Dominguez - Querétaro, México ÚLTIMOS TICKETS
21 Mayo - Hard Rock Live - Hollywood, FL
05 Agosto - Makro Arena - Santa Cruz, Bolivia
07 Agosto - Teatro Al Aire Libre - La Paz, Bolivia ÚLTIMOS TICKETS
08 Agosto - Fexco Arena - Cochabamba, Bolivia ÚLTIMOS TICKETS
12 Septiembre - Estadio 23 de agosto - Jujuy, Argentina
18 Septiembre - Parque de la Industria - Guatemala
19 Septiembre - Parque Viva - San José, Costa Rica
24 Octubre - Antel Arena - Montevideo, Uruguay
25 Noviembre - Las Ventas - Madrid, España AGOTADO
26 Noviembre - Las Ventas - Madrid, España ÚLTIMOS TICKETS
29 Noviembre - Razzmatazz - Barcelona, España AGOTADO
30 Noviembre - Razzmatazz - Barcelona, España ÚLTIMOS TICKETS