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LA ROMPIERON

Los Jonas Brothers cerraron su paso por Argentina con dos noches inolvidables

Los hermanos Jonas se despidieron de Buenos Aires con un segundo show dedicado especialmente a sus fans que los acompañan hace más de 20 años y culminando la primera parada latinoamericana de su gira mundial que presenta su último álbum de estudio “Greetings From Your Hometown”.

7 may 2026, 08:00
Los Jonas Brothers cerraron su paso por Argentina con dos noches inolvidables
Los Jonas Brothers cerraron su paso por Argentina con dos noches inolvidables

Los Jonas Brothers cerraron su paso por Argentina con dos noches inolvidables

En una noche cargada de nostalgia y una energía desbordante, los Jonas Brothers cerraron su paso por Buenos Aires con un segundo show en el Movistar Arena que reafirmó el vínculo inquebrantable que los une con su público local, alternando sus nuevas canciones con los grandes himnos de su discografía.

El show, que comenzó pasadas las 21:00 horas bajo una atmósfera electrizante, fue el broche de oro del inicio de la gira "Greetings From Your Hometown" en el país. Tras un video introducción que repasó dos décadas de historia, el trío saltó al escenario para interpretar What A Man Gotta Do, Love Me to Heaven, Only Human, Mirror to the Sky y Strangers seguidas por el clásico S.O.S. y el éxito global Sucker.

Uno de los momentos más sentidos y emotivos de la noche ocurrió durante el bloque dedicado a revivir el fenómeno de Camp Rock que marcó a toda una generación. Joe Jonas tomó el centro de la escena para interpretar un medley que incluyó Gotta Find You, This Is Me y Wouldn't Change a Thing donde el Movistar Arena se transformó en una sola voz.

Al igual que en todos sus shows, la conexión íntima con el público se hizo sentir durante un set donde las Jonaticas volvieron a ser protagonistas eligiendo canciones que marcaron su adolescencia y dando lugar a versiones íntimas de favoritos como Feelin' Alive y Mandy. La noche continuó con Waffle House, la balada Vacation Eyes y se alegró con Celebrate! que puso a todos a bailar al compás del single de The Album (2023).

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El dinamismo del show permitió que sonaran temas de todos los proyectos personales que los hermanos desarrollaron a lo largo de los años como Cake by the Ocean de Joe y su banda DNCE, el hit Jealous de Nick y el reciente single Channing que Kevin Jonas presentó, mostrando la evolución actual de la banda.

El tramo final del show estuvo a la altura de las expectativas más altas. La energía se mantuvo en la cima con el Versus Megamix, un despliegue técnico y musical que recorrió piezas como Only Love, Find You, Doctor You, 2drunk, See No More, Chains, Kissing Strangers y Champagne Problems , antes de dar paso a los himnos que recorrieron las fibras más sensibles de los fans como Still in Love with You y el ritmo frenético de Paranoid, demostrando la vigencia del sonido que definió la identidad del grupo.

Esta descarga de energía continuó con la frescura de Backwards, sirviendo de antesala para uno de los momentos más cantados: la interpretación de la balada acústica Lovebug. Hacia el final del show, los hermanos entregaron un despliegue de hits imparables que incluyó la colaboración global Leave Before You Love Me, el clásico futurista Year 3000 y la explosividad de Burnin’ Up junto a Big Rob, dejando el escenario encendido para el final de su visita a la Argentina.

Para el cierre definitivo Nick, Joe y Kevin volvieron al escenario para un encore memorable compuesto por su primera canción juntos, Please Be Mine, y la balada insignia When You Look Me In The Eyes, dejando a toda el arena en una ovación que parecía no tener fin.

Con este doblete histórico producido por DF Entertainment, los Jonas Brothers continúan su recorrido por Latinoamérica, habiendo dejado en Buenos Aires una marca imborrable en el corazón de sus seguidores.

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