Los Jonas Brothers cerraron su paso por Argentina con dos noches inolvidables

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El dinamismo del show permitió que sonaran temas de todos los proyectos personales que los hermanos desarrollaron a lo largo de los años como Cake by the Ocean de Joe y su banda DNCE, el hit Jealous de Nick y el reciente single Channing que Kevin Jonas presentó, mostrando la evolución actual de la banda.

El tramo final del show estuvo a la altura de las expectativas más altas. La energía se mantuvo en la cima con el Versus Megamix, un despliegue técnico y musical que recorrió piezas como Only Love, Find You, Doctor You, 2drunk, See No More, Chains, Kissing Strangers y Champagne Problems , antes de dar paso a los himnos que recorrieron las fibras más sensibles de los fans como Still in Love with You y el ritmo frenético de Paranoid, demostrando la vigencia del sonido que definió la identidad del grupo.

Esta descarga de energía continuó con la frescura de Backwards, sirviendo de antesala para uno de los momentos más cantados: la interpretación de la balada acústica Lovebug. Hacia el final del show, los hermanos entregaron un despliegue de hits imparables que incluyó la colaboración global Leave Before You Love Me, el clásico futurista Year 3000 y la explosividad de Burnin’ Up junto a Big Rob, dejando el escenario encendido para el final de su visita a la Argentina.

Para el cierre definitivo Nick, Joe y Kevin volvieron al escenario para un encore memorable compuesto por su primera canción juntos, Please Be Mine, y la balada insignia When You Look Me In The Eyes, dejando a toda el arena en una ovación que parecía no tener fin.

Con este doblete histórico producido por DF Entertainment, los Jonas Brothers continúan su recorrido por Latinoamérica, habiendo dejado en Buenos Aires una marca imborrable en el corazón de sus seguidores.