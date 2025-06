La Justicia le dio la razón a L-Gante en la causa por amenazas: qué dice el fallo

IG Payarola - resolución Lgante 1.jpg

Tras alejarse de Wanda Nara, L-Gante hizo una fuerte revelación sobre sus adicciones: "Tuve que..."

Está claro que con el fin de su romance con Wanda Nara, la exposición mediática de Elián L-Gante Valenzuela disminuyó considerablemente y dejó de estar diariamente en los titulares de todos los portales, aunque se encargó mostrarse a los besos en un boliche con una señorita de nombre Rocío Clericuzzio.

Así las cosas, mucho más calmo y sereno, el referente de la cumbia 420 brindó una entrevista a La Nación en la que habló abiertamente sobre cómo hizo para superar sus adicciones. "Yo dejé las drogas, me aparté bastante de ese mundo, y que de la nada salgan cosas así, me afectan; más teniendo un problema judicial que todavía está en suspenso", confió de entrada.

Al tiempo que explicó: "Me tuve que poner límites, no prestarme para que otros puedan aprovechar y hacerme jugadas, como este caso. Me tengo que comportar de una manera especial y poner límites porque hay gente buena pero también hay otra que está esperando que de un paso en falso".

L-Gante

Asimismo, sobre cómo cayó en la cuenta de que debía parar con las drogas, L-Gante fue tajante. "Para mí fue fácil porque lo hacía por diversión. Gracias a Dios no llegué al punto de 'si no tengo me pongo loco'. Era algo que tenía en la cabeza que me comportaba como un boludo, pero cuando me di cuenta que beneficiaba más a los demás, o que se podían aprovechar cuando yo me drogaba, dije 'Voy a aflojar'. Además, no te hace bien, te hace mal a la salud, obviamente; gracias a Dios lo hicimos con voluntad, no tuve que hacer un tratamiento. Estoy orgulloso de mí que pudo ser así de fácil", aseguró.

Por último, con relación al paso del tiempo luego de conseguir éxito y fama, L-Gante fue claro sobre la gente que se le acerca todo el tiempo. "Tuve que detectar qué era lo que me hacía bien, quiénes eran las personas que me hacían bien, que sumaban, las que restaban y todo tomarlo con pinzas y ordenarme también. Quería estar más con mi hija y volver a generar algunos vínculos", señaló firme y concluyó admitiendo que "algunas cosas me salieron bien, otras me salieron mal. Igual, todos esos sentimientos me ayudaron a hacer canciones", concluyó.