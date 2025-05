Diego Moranzoni mostró chats reveladores y contó la interna tras ser acusado de estafa y despedido de Crónica TV

"Para mí era una excelente persona (Griselda). La ayudé un montón. Ella me dice: 'se está por morir mi mamá, le mandas un mensaje', la persona que dice que soy un chorro y delincuente. Averigüen si no es así, me dice que la robe esta hija de pu..".

"Este pelotu.. que ves acá no voy a ayudar nunca más a nadie", dijo Diego Moranzoni muy molesto por la acusación en su contra. Y dio detalles de cómo ayudó a esta persona a solucionar distintas situaciones médicas.

"Llamé al hospital de Moreno y le pasé los teléfonos de los que tenía que llamar para arreglar la situación. La mujer que dice que le robé me escribía todos los días pidiendo un medicamento", comentó el conductor, quien añadió que la acercó también a una persona para que pudiera conseguir los costosos medicamentos que necesitaba.

Y dejó en claro que no cometió ninguna acción deshonesta de su parte: "Puedo mirar a la cara a cualquier persona. No sé bien qué la motivó a mentir de esta manera. Tengo todo explicado, no tengo mucho que esconder".

"Fue una cuestión del marco de la amistad (que le pidió ese dinero para poder transferir en ese instante). Transferí mal en Mercado pago, nada más, no hay robo", continuó el animador.

Diego Moranzoni mostró los chats donde hablaba con quien era su amiga y que ella le ofreció pasarle más dinero y el conductor sólo quiso que le envíe el monto que necesitaba enviarle a la persona que le debía luego de aquella transferencia por error a otra cuenta.

"Te puedo dar algo más", le ofrecía vía WhatsApp Griselda. A lo que él le aclaró: "Tranqui, solo quiero zafar esa cagada que me mandé". Y mostró cómo colaboró a contactar a una persona para conseguir una medicación específica.

Diego Moranzoni fue echado de Crónica TV por quedarse con dinero de una colecta solidaria

El periodista Diego Moranzoni habló este domingo con Infama (América TV) de su desvinculación de Crónica TV y se refirió a los rumores de estafa. "Es todo mentira", aseguró.

Moranzoni contó en el ciclo conducido por Marcela Tauro que Griselda era una amiga "muy querida de muchísimos años" y afirmó que no la "estafó".

Según explicó, la nieta de su amiga, Adela, se enfermó y ella le pidió de hacer una colecta solidaria. “Le conseguí los números, peleé con la gente del hospital”, remarcó.

"Un día antes yo cobro un PNT que le había vendido a un colega mío, que no tiene nada que ver con el tema, y se lo transfiero a cualquier cuenta, por un punto me equivoco. Esta es la verdad y en mi conversación con Griselda está", relató.

"Yo le digo a Gri 'ya que mañana hacemos eso, y como es fin de semana, y ya no me queda guita en la cuenta, ¿no me prestás 250 mil pesos?'. Creo que se había juntado un millón de pesos", siguió.

Luego, Tauro le consultó: "¿Qué pasa después?". "Nada, ella aparece en el canal diciendo que yo le robé. Una amiga mía de toda la vida. Hice trescientos solidarios", le respondió.

"Es todo una gran mentira. No sé por qué ella hizo esto", sostuvo el comunicador, quien también afirmó que renunció. “Tengo la carta de renuncia. No me echaron", repitió.