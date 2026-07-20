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ANSES definió el nuevo monto de la PUAM: cuánto se cobra en agosto

Se formalizó el esquema de cobros definitivo para los titulares de la protección previsional sin aportes completos. El Estado aplicará la suba por movilidad del 1,9% y ratifica la continuidad del plus extraordinario de asistencia.

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ANSES definió el nuevo monto de la PUAM: cuánto se cobra en agosto. Imagen ilustrativa hecha con IA.

ANSES definió el nuevo monto de la PUAM: cuánto se cobra en agosto. Imagen ilustrativa hecha con IA.

El Gobierno nacional concluyó el diseño de las liquidaciones correspondientes al padrón de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Tras convalidarse que el incremento por movilidad mensual basado en la fórmula indexatoria oficial se ubicó en el 1,9%, los beneficiarios de este régimen especial verán reflejada la suba nominal de forma directa en sus recibos de sueldo de agosto.

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Esta actualización dispuesta por la gestión de Javier Milei se unificará con el desembolso de los soportes financieros extraordinarios implementados para contener a la clase pasiva. Se confirma que el Ejecutivo mantendrá vigente de oficio la distribución del bono de asistencia económica de $70.000, garantizando un piso de ingresos coordinado para este sector de la seguridad social.

¿Cuánto se cobra por la PUAM de ANSES con el incremento y bono?

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ANSES definió el nuevo monto de la PUAM: cuánto se cobra en agosto

El haber bruto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará técnicamente en $335.853,70 para el próximo ciclo mensual. Al adicionarse el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno otorga de forma directa a las escalas inferiores del sistema previsional, las personas integradas en este régimen de cobertura percibirán un ingreso consolidado de $405.853,70 netos de bolsillo.

La PUAM equivale por normativa al 80% del valor de una jubilación mínima básica nacional. Los fondos se formalizan de manera conjunta en la cuenta de la seguridad social del titular, permitiendo una libre disposición del saldo electrónico mediante compras con tarjeta de débito o retiros en las terminales automáticas habilitadas.

¿Qué requisitos exige el Estado para mantener activa la PUAM?

Para conservar el derecho al cobro de los haberes de la PUAM, los titulares deben cumplir con pautas de residencia y patrimonio preestablecidas. La normativa exige acreditar la residencia en el país por un período mínimo de diez años posteriores a cumplir la edad de 65 años, y no percibir de forma simultánea ninguna otra jubilación, pensión o planes sociales incompatibles.

El soporte tecnológico del Estado ejecuta cruces de datos patrimoniales automatizados de forma periódica junto a la AFIP para corroborar que los beneficiarios encuadren en los parámetros de vulnerabilidad. El incumplimiento de las declaraciones impositivas o la adquisición de bienes que superen los topes pautados facultará a suspender temporalmente el beneficio de la seguridad social.

¿Cómo funciona el cobro de las asignaciones familiares asociadas a la pensión?

Los adultos mayores integrados en la PUAM conservan el derecho a percibir las asignaciones familiares por hijo o cónyuge a cargo, según corresponda en sus declaraciones filiales. Estos conceptos complementarios asimilan el ajuste por movilidad mensual del 1,9% y se liquidan conjuntamente en el mismo recibo de sueldo previsional.

Fechas de cobro: días de pago confirmados para la PUAM en agosto de 2026

Las jornadas de depósito bancario se unifican de forma paralela con el padrón general de las jubilaciones mínimas, distribuyéndose bajo el siguiente esquema:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 5: lunes 17 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 6: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 7: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 8: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 9: viernes 21 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES definió: El monto de la PUAM en agosto será de $335.853,70 más un bono de $70.000.
  • Requisitos PUAM: Se debe acreditar residencia en Argentina y no percibir otras jubilaciones o pensiones incompatibles.
  • Fechas de cobro: Los pagos de la PUAM en agosto de 2026 inician el lunes 10 para DNI terminados en 0.
Resumen generado por Thinkindot AI
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