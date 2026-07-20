ANSES definió el nuevo monto de la PUAM: cuánto se cobra en agosto

¿Qué requisitos exige el Estado para mantener activa la PUAM?

Para conservar el derecho al cobro de los haberes de la PUAM, los titulares deben cumplir con pautas de residencia y patrimonio preestablecidas. La normativa exige acreditar la residencia en el país por un período mínimo de diez años posteriores a cumplir la edad de 65 años, y no percibir de forma simultánea ninguna otra jubilación, pensión o planes sociales incompatibles.

El soporte tecnológico del Estado ejecuta cruces de datos patrimoniales automatizados de forma periódica junto a la AFIP para corroborar que los beneficiarios encuadren en los parámetros de vulnerabilidad. El incumplimiento de las declaraciones impositivas o la adquisición de bienes que superen los topes pautados facultará a suspender temporalmente el beneficio de la seguridad social.

¿Cómo funciona el cobro de las asignaciones familiares asociadas a la pensión?

Los adultos mayores integrados en la PUAM conservan el derecho a percibir las asignaciones familiares por hijo o cónyuge a cargo, según corresponda en sus declaraciones filiales. Estos conceptos complementarios asimilan el ajuste por movilidad mensual del 1,9% y se liquidan conjuntamente en el mismo recibo de sueldo previsional.

Fechas de cobro: días de pago confirmados para la PUAM en agosto de 2026

Las jornadas de depósito bancario se unifican de forma paralela con el padrón general de las jubilaciones mínimas, distribuyéndose bajo el siguiente esquema: