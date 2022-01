Claudio Zuchovicki: "El Fondo sabe que no le vamos a pagar porque no está presupuestado y porque no tenemos la plata"

Según el analista financiero, "uno de los puntos fuertes de la inflación es que es hija del déficit fiscal. El principal problema que tenemos es cómo financiar la deuda, si gastamos más de lo que nos ingresa". Y advirtió: "Si seguimos emitiendo vamos a tener más inflación. Si tengo menos productos en la calle y más pesos, los precios van a subir. Es una cuestión de sentido común".

"En Argentina hay muchos más pesos y mucha menos inversión. Cada vez hay menos inversión porque hay más impuestos y es menos rentable producir", agregó.

Durante otro tramo de la entrevista, Zuchovicki criticó los comentarios del economista estadounidense, Joseph Stiglitz, en favor de la política económica de la administración de Alberto Fernández durante los dos últimos años, a la que calificó de "milagrosa".

Según el analista, se trata de una visión sesgada del Premio Nobel de Economía por su cercanía política con el Gobierno, con el ministro Martín Guzmán y por el hecho de que "para los grandes académicos la realidad es solo un detalle".

Para justificar sus dichos, el experto hizo una breve descripción sobre cómo viene funcionando la economía argentina en los últimos tiempos.

"La moneda tiene que ser una unidad de ahorro. Si dejás mil pesos arriba de tu mesita de luz, pasado un año se desvaloriza. Por lo tanto, no es una moneda. Si hacemos lo mismo con mil dólares, a la gente en Argentina le representa un ahorro", indicó.

"El dólar tiene valor transaccional y es una unidad de medida. Eso no pasa con el peso, por eso somos unimonetarios, ya que no tenemos moneda. Nadie confía en un papel que cada vez se emite más", aseguró.

Inflación y FMI

En otro tramo, el especialista recordó que "en una economía, las cosas que son escasas son las que tienen mayor valor. Si seguimos emitiendo pesos, cada vez van a valer menos".

Al respecto, indicó: "Argentina tuvo moneda en los 90s porque tuvo superávit fiscal, en tiempos de la convertibilidad. Del 2003 al 2008 tuvimos superávit fiscal y comercial. Después de la devaluación, estuvimos siete años con el dólar debajo de los tres pesos por estos factores".

"Para contener la inflación hay que hacer un ajuste político fenomenal, que es no tener déficit fiscal. El año que viene, sin confianza a nivel político, con un déficit fiscal que crece y sin nuevas inversiones que lleguen, van a haber más regulaciones y más controles a la economía". anticipó Zuchovicki.

Y remarcó: "Ante este nivel de mediocridad, no veo que entre un capital en serio a la Argentina. De esta manera, no se va a alimentar el círculo virtuoso de la economía".

Finalmente, sobre la posibilidad de arribar a buen puerto en las negociaciones por la deuda con el Fondo Monetario Internacional, el analista financiero se mostró pesimismo.

"Al FMI le debemos solo el 12% de la deuda argentina. Debemos en total unos 360 mil millones de dólares, de los cuales 43 mil pertenecen al Fondo Monetario. Arreglar con el FMI no cambia la situación de Argentina", alertó.

"El Fondo sabe que no le vamos a pagar porque no está presupuestado y porque no tenemos la plata. Las partes están discutiendo cómo no le vamos a pagar. Lo mejor que puede pasar es que nos den dos años de plazo y así evitar el default. Pero eso no va a mejorar nuestra calidad de vida", mencionó.