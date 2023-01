Empresarios PYMES y trabajadores: cómo pierden con alta inflación

En diciembre hubo que pagar el Aguinaldo, Bono Privado y doble jornal para el feriado mundialista.

De un lado del mostrador, para el empresario PYME la dificultad es inmensa, y del otro lado, para el trabajador, la búsqueda de refugiar esos pesos adicionales en alguna opción, que no se lo devore la inflación, presenta el mayor desafío.

Mirando los números

Si hacemos un análisis retrospectivo para analizar cuál fue la mejor inversión que pudimos realizar con el Aguinaldo de Junio 2022, podemos ver con qué instrumento pudimos duplicar el medio salario anual complementario que recibimos para esa fecha.

Por ejemplo, en el caso de un empleado de comercio que recibió un aguinaldo de $69.500 si lo hubiese invertido en algún activo financiero, es posible que desde junio a noviembre el valor de este SAC se duplicara solo en los casos de invertirlo en Merval y en un Cedear del rubro de la energía (Cedear Vista).

Si en junio 2022 invertimos el aguinaldo al cabo de 6 meses hubiésemos recibido $131.409 en Merval o $121.790 si la inversión fuese en un Cedear Vista Oíl.

CUADRO 1.jpg

A su vez, vemos que el aguinaldo hubiese sufrido una gran pérdida si la inversión se hubiese ejecutado en acción petrolera o algún Cedear tecnológico, en donde al final de la serie el empleado recibiría $46.055 o $4538 respectivamente.

Es decir, el aguinaldo en un contexto inflacionario no tiene garantizado rendimiento en cualquier tipo de inversión.

CUADRO 2.jpg

A su vez, si analizamos opciones de inversión para duplicar el aguinaldo que recibiremos ahora en diciembre 2022 deberíamos evaluar a cuanto deberían cotizar la inversión en diferentes activos.

Por ejemplo, si alguien quisiera invertir hoy en oro a valores en dólares, veremos que cotiza en U$S 1801, pero si este llega un precio de U$S 3700 la inversión del aguinaldo sería el doble.

El mismo ejercicio se puede hacer para activos como el dólar, en donde el blue y el MEP deberían llegar a valores en torno del $630 y $637 para que la inversión del SAC se duplique.

CUADRO 3.jpg

Futbolizando la economía

En el contexto del Mundial de Qatar 2022 podría generarse un movimiento de U$S 35.000 millones, de acuerdo a la compañía de servicios financieros Barclays Plc.

El total de apuestas para este mundial superarán hasta en 65% las realizadas durante el Mundial Rusia 2018, gracias al incremento de las apuestas en línea, impulsadas durante la pandemia.

Si hubiésemos invertido nuestro aguinaldo en apuestas del resultado de los partidos, hubiésemos obtenido estos resultados con los riesgos que implica no acertar el resultado, que es perder todo lo apostado:

1. Arabia Saudita 1 Vs. México 2, por cada U$S 100 pagó U$S 750.

Rendimiento: 650%

2. Polonia 0 Vs. Argentina 2, por cada U$S 100 pagó U$S 550

Rendimiento: 450%

3. Túnez 1 Vs. Francia 0, por cada U$S 100 pagó U$S 627

Rendimiento: 527%

4. Costa Rica 2 Vs. Alemania 4, por cada U$S 100 pagó U$S 2100

Rendimiento: 2000%

5. Japón 2 Vs. España 1, por cada U$S 100 pagó U$S 1900

Rendimiento: 1800%

6. Bélgica 0 Vs. Marruecos 2, U$S 100 = ganó U$S 1900

Rendimiento: 1800%

7. Japón 0 Vs. Croacia, 1= ganó U$S 1300

Rendimiento: 1200%

8. Honduras, 4 Vs. Canadá, 1 = ganó U$S 4100

Rendimiento: 4000%

Sin embargo, no todos los argentinos están en condiciones de invertir sino en posición de deuda.

Suponiendo que un empleado de comercio, metalúrgico o del rubro de salud contrae una deuda (de 200.000, 300.000 y 150.000 respectivamente) con un Costo Financiero Total de 110% en un plazo de doce meses, en el primer mes el metalúrgico se comería el 76% del aguinaldo en la primera cuota; para el caso del empleado de comercio sería en 2 meses y para el caso del empleado de salud el aguinaldo solo le alcanzará para 3 meses.

Si tomamos el costo financiero total, este valor establece que la deuda ascendería a $420.000 para el empleado de comercio, $630.000 para el metalúrgico y $315.000 para el del rubro de salud.

Es decir, con el nivel de tasa y costo financiero total para refinanciar la tarjeta de crédito regulada por el banco central de la república argentino para un empleado promedio, un aguinaldo le serviría para pagar como mucho 3 meses de una deuda.

CUADRO 4.jpg

Desde inversiones más tradicionales, más arriesgadas y hasta poco convencionales para hacer que el aguinaldo valga doble, nos permite poner en juego la creatividad para que un ciudadano de a pie, no pierda dinero manteniéndose en pesos.

La inflación literalmente no solo se lleva consigo todo el poder adquisitivo del salario y el aguinaldo, sino que en medio de la variación de precios, invertir el aguinaldo rápidamente permitirá, eligiendo la alternativa correcta, duplicar el valor para intentar -al menos- mantener el nivel de ingresos de un empleado.

“La inversión debe ser más como esperar que la pintura se seque o que la hierba crezca. Si quieres emoción, toma 800 dólares y ve a Las Vegas”, expresaba el economista Paul Samuelson.

En esta nota tomamos ambas opciones, ya que también vimos que pasaba con una inversión apuesta en el Mundial de Qatar sin necesidad de irse a Las Vegas.

(*) El autor es analista económico, autor del libro "Economía Pyme" y director de la consultora Focus Market.