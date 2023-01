Es médica, pero dirige una de las principales fábricas de zapatillas: cómo fue el gran cambio

“Mi padre me decía que no le dedicaba las horas suficientes al estudio, entonces me pareció lo ideal y decidí amalgamar mis dos vocaciones y monté una enfermería en la planta”, recuerda Fossati.

“Una vez recibida de médica, abrí mi consultorio y esa fue mi primera experiencia como emprendedora. Durante tres años, me dediqué a la profesión y a la docencia, pero me conecté con la pasión y necesidad de volver a la fábrica, cerré el consultorio y pegué un volantazo para dedicarme al 100% a la compañía de mi padre”, relata.

La historia de John Foos

“Mi padre Miguel Fossati fundó John Foos en 1980, en esa época el mercado de las zapatillas era la mínima parte posible de lo que es hoy y el mundo era un lugar más grande, por lo que tenía lógica crear y producir nacional. Pasaron 42 años y de haber atravesado todas las crisis económicas posibles, la empresa no solo sigue vigente, sino que está fortalecida, con nuevos proyectos y podemos hacer un producto que tiene un 92% de insumos nacionales”, explica Fossati.

“Cuando entrás a la fábrica se respira ese olorcito a caucho y escuchar las decenas de máquinas que confeccionan las zapatillas, es algo hipnótico y artesanal. Hoy la tecnología es muy importante para todo, por ejemplo: vulcanizar, cortar, pegar, remachar, coser y cocinar. Trabajamos con caucho, telas, cueros, hilos y metales”, añade.

En la sala de reuniones en la que María José Fossati (43 años, médica, directora general y CCO) y Andrés Bulgheroni (42 años, licenciado en Economía, gerente general industrial) nos reciben y nos cuentan con pasión qué es lo que hacen todos los días.

“La pandemia fue un momento crítico para la empresa, pero en los últimos años, pudimos ampliar nuestra capacidad de producción, incorporando tanto maquinaria, como mano de obra. Esto último, sin embargo, fue dificultoso, porque la crisis de la industria del calzado hizo desaparecer varios oficios, por lo que también tuvimos que invertir en capacitación”.

Todo lo que nos ha atravesado en la pandemia, dice, nos puso en un lugar de querer ir más cómodos en la vida. Hoy, la zapatilla no puede faltar en la indumentaria. Eso nos amplió el target. Usar zapatillas es un mensaje social, comenta.

Cuántas zapatillas produce John Foos

Hoy, con una producción de 4000 mil pares por día, la empresa tiene su marca registrada en más de 26 países, ya desembarcó en Uruguay y están en tratativas con Brasil, Chile, Paraguay, Estados Unidos, entre otros.

En 2023 la empresa tiene planeado invertir USD 1 millón en modernización de maquinaria, tecnología y capacitaciones, remodelaciones, infraestructura y ampliación de su planta de Béccar, San Isidro, provincia de Buenos Aires.

“Todo el esfuerzo que hice , me atrevo a decir que valió la pena, porque me llevo aprendizajes de todas las áreas por donde pasé, hoy sigo haciendo apariciones aleatorias a primera hora de la mañana, en distintos sectores de la fábrica”, enfatiza .

“En este rubro hay un predominio masculino muy arraigado. Por ejemplo, en la Cámara del Calzado, la mayoría son hombres. Por eso siempre me resuena en algún momento esa situación, por ejemplo, cuando te sentás a una mesa a discutir una opinión, cuando tenés que mostrar resultados, cuando negociás o cuando viajás, me sigue llamando la atención de que en una mesa donde se toman decisiones sigo siendo la única mujer", finaliza.